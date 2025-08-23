بالأسماء.. المصابات في حادث غرق فتيات سوهاج بشاطئ أبو تلات بالإسكندرية

شهد شاطئ أبو تلات، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 6 فتيات وإصابة عدد آخر من طالبات أكاديمية متخصصة في الضيافة الجوية، من محافظة سوهاج، في أثناء رحلة صيفية جماعية.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ 24 طالبة، فيما جرى نقل 13 أخرى، مصابات، إلى مستشفى العجمي التخصصي، و8 حالات أخرى إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المتخصصة.

التقارير الطبية الخاصة بمصابي الحادث

كشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العجمي التخصصي، عن أسماء المصابات، وهن:

1- سمر فراج عبدالفتاح – 18 عامًا – سوهاج

2- ندي ياسر السيد – 17 عامًا – سوهاج

3- ملك محمد وائل – 17 عامًا – سوهاج

4- أمنية جمال فتحي – 16 عامًا – سوهاج

5- هدى علاء محمود – 16 عامًا – سوهاج

6- إسراء محمد أحمد – 18 عامًا – سوهاج

7- خديجة عاطف محمد – 17 عامًا – سوهاج

8- سارة محمد – 17 عامًا – سوهاج

9- حبيبة عارف – 19 عامًا – سوهاج

10- رنسي محمد طلعت – 16 عامًا – سوهاج

11- نورهان علاء عبد الحميد – 17 عامًا – سوهاج

12- ملك سالم عبد المولى – 17 عامًا – سوهاج

13- بسنت فوزي عطية – 17 عامًا – سوهاج

وأوضح التقرير، أن جميع الحالات تعاني من “صعوبة في التنفس ما بعد الغرق”، وتم وضعهن تحت الملاحظة الطبية، مع إجراء الفحوصات اللازمة.

وكان اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أكد أنه يتابع عن كثب تداعيات هذه الحادث الأليم، مشددا على تقديم كل الدعم لفقيدات سوهاج وللمصابات وأسرهن.