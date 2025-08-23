قرارات عاجلة من محافظ سوهاج في حادث غرق طلاب أكاديمية الضيافة بـ الإسكندرية

كلف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج بسرعة استخراج تصاريح دفن طلاب اكاديمية الضيافة الجوية المتوفين في حادث الإسكندرية بمنطقة أبو تلات بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالنيابة العامة ووجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتواصل مع مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية لتقديم الرعاية العاجلة لمصابين والتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتنسيق مع بمحافظة الإسكندرية لمتابعة الحالات المصابة و حالات الوفاة وعمل حصر تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات و توفير المساعدات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.

وشكل محافظ سوهاج غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات الحادث أولا بأول بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية وتقديم كل الدعم لأسر الضحايا والمصابين بشكل سريع.

وتقدم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.