ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

ينشر لكم موقع صدى البلد الصور الأولى لضحايا سوهاج الذين فقدوا حياتهم غرقًا في شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، في الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص في عمر الزهور.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الأهالي تشييع الجثامين وسط أجواء من الانكسار والدموع.

صفحات فيسبوك تشتعل

تحولت صفحات مواقع التواصل إلى دفتر عزاء مفتوح، عبّر من خلاله أبناء سوهاج عن تضامنهم، مؤكدين أن "رحلة البحر تحولت إلى رحلة موت خطفت أحلام بنات في ريعان شبابهن".

الحادث الذي ارتبط باسم أكاديمية غير مرخصة تعمل في مجال الضيافة الجوية، فتح الباب واسعًا أمام المطالبات بضرورة تشديد الرقابة على الكيانات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب، حتى لا تتكرر مأساة كتلك التي خطفت 6 أرواح بريئة.