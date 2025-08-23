سوهاج تتشح بالسواد بعد فقد 6 من بناتها في حادث غرق مأساوي بالإسكندرية

لم تكن رحلة البحر التي حلمت بها فتيات سوهاجيات في ريعان شبابهن سوى موعد مع القدر، حيث تحولت مياه شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، صباح اليوم السبت، إلى شاهد صامت على واحدة من أبشع المآسي التي هزت الشارع السوهاجي.

ففي لحظات معدودة، انقلبت ضحكات الفتيات إلى صرخات استغاثة، بعدما باغتتهن الأمواج العاتية، وجرفتهن بقسوة نحو الأعماق، ليودعن الحياة وهن في عمر الزهور.

أسماء المتوفيات

الحادث أسفر عن وفاة 6 فتيات كلهن في منتصف العقد الثاني من العمر، وهن:" حبيبة السيد بخيت، نور ممدوح عبد، سلمى عصام ديب الله، فارس ياسر، يسا ساويرس"، بالإضافة إلى فتاة مجهولة الهوية لا تزال في طور التعرف عليها.

وعلى الجانب الآخر، أصيبت أكثر من عشر فتيات أخريات بحالات اختناق وصعوبة في التنفس نتيجة الغرق، تم إنقاذهن ونقلهن لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى العجمي التخصصي والعامرية العام، في وقت يواصل فيه الأطباء جهودهم وسط دعوات أسرهن المكلومة.

وفي سوهاج، حيث تنتظر الأمهات عودة بناتهن، لم يعد هناك صوت يعلو فوق البكاء، فالمحافظة التي اعتادت أن تحتفل بتفوق بناتها وأفراحهن، لبست اليوم ثوب الحداد، بعدما فقدت 6 أرواح بريئة في حادث أدمى القلوب.

الأهالي الذين تجمّعوا أمام منازل الضحايا وصفوا الحادث بـ"الفاجعة"، مؤكدين أن صور الفتيات لا تفارق أعينهم منذ سماع الخبر، وكأنهن خرجن ولم يعدن.

وبين دموع الأمهات وصمت الآباء، لا تزال كلمات العزاء عاجزة عن مداواة جرح بهذا العمق فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج والإسكندرية، إلى جانب وزارة الصحة، عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، وتقديم الدعم اللازم للأسر، وسط مطالبات بزيادة إجراءات الأمان على الشواطئ لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.