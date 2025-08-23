قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: مصر أول دولة تدفع بالمساعدات وتتوسط لعقد هدنة في غزة
أحمد موسى: اللي يقرب من أي سفارة مصرية في الخارج يتمسك ويتمسح بيه البلاط
جانتس يقترح حكومة إسرائيلية مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن.. وبن جفير يرفض بشدة
سوريا تنفي شائعات تسمم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة
برلماني: مصر قادرة على صد أي اعتداء على سفاراتها.. ومواصلة جهودها لدعم غزة
خبير: إسرائيل تتوسع أفقيا على حساب الدول العربية بوساطة ترامب
رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف
دوامات صعبة.. أحمد موسى ينفعل بسبب غرق فتيات بشاطئ أبو تلات
سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟
الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد
تدريب بالذخيرة الحية.. مستشار بالأكاديمية العسكرية عن النجم الساطع: قدرة مصرية على التخطيط
في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تتشح بالسواد بعد فقد 6 من بناتها في حادث غرق مأساوي بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن رحلة البحر التي حلمت بها فتيات سوهاجيات في ريعان شبابهن سوى موعد مع القدر، حيث تحولت مياه شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية، صباح اليوم السبت، إلى شاهد صامت على واحدة من أبشع المآسي التي هزت الشارع السوهاجي.

ففي لحظات معدودة، انقلبت ضحكات الفتيات إلى صرخات استغاثة، بعدما باغتتهن الأمواج العاتية، وجرفتهن بقسوة نحو الأعماق، ليودعن الحياة وهن في عمر الزهور.

أسماء المتوفيات

الحادث أسفر عن وفاة 6 فتيات كلهن في منتصف العقد الثاني من العمر، وهن:" حبيبة السيد بخيت، نور ممدوح عبد، سلمى عصام ديب الله، فارس ياسر، يسا ساويرس"، بالإضافة إلى فتاة مجهولة الهوية لا تزال في طور التعرف عليها.

وعلى الجانب الآخر، أصيبت أكثر من عشر فتيات أخريات بحالات اختناق وصعوبة في التنفس نتيجة الغرق، تم إنقاذهن ونقلهن لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى العجمي التخصصي والعامرية العام، في وقت يواصل فيه الأطباء جهودهم وسط دعوات أسرهن المكلومة.

وفي سوهاج، حيث تنتظر الأمهات عودة بناتهن، لم يعد هناك صوت يعلو فوق البكاء، فالمحافظة التي اعتادت أن تحتفل بتفوق بناتها وأفراحهن، لبست اليوم ثوب الحداد، بعدما فقدت 6 أرواح بريئة في حادث أدمى القلوب.

الأهالي الذين تجمّعوا أمام منازل الضحايا وصفوا الحادث بـ"الفاجعة"، مؤكدين أن صور الفتيات لا تفارق أعينهم منذ سماع الخبر، وكأنهن خرجن ولم يعدن.

وبين دموع الأمهات وصمت الآباء، لا تزال كلمات العزاء عاجزة عن مداواة جرح بهذا العمق فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج والإسكندرية، إلى جانب وزارة الصحة، عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، وتقديم الدعم اللازم للأسر، وسط مطالبات بزيادة إجراءات الأمان على الشواطئ لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

مدن وعواصم العالم تشهد تظاهرات تنديدا بالعدوان على غزة

أرشيفية

الرئيس اللبناني: لم يتم إبلاغنا بما يتداول عن نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة جنوبي البلاد

خلال الفعاليات

ملتقى ريميني يخصص فعاليات يومه الثاني للصراع في السودان وشهداء الجزائر

بالصور

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

للمرة الثانية ‏.. أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي بعد انتصار مثير على النصر

أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي
أهلي جدة يتوج بلقب السوبر السعودي

حسام موافي يحذر: تورم الرجلين قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الكلى

أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين
أسباب تورم الرجلين

فيديو

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد