بالأسماء.. سوهاج تودع 6 فتيات لقين مصرعهن غرقا بشاطئ أبو تلات

شهد شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت، حادثًا مأساويًا أودى بحياة 6 فتيات من محافظة سوهاج، أثناء رحلة صيفية نظمتها إحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، حيث جرفتهن الأمواج العاتية إلى داخل البحر، في مشهد مؤلم هز الشارع السوهاجي.

اسماء الغارقات

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفيات، وجاءت أسماء المتوفيات كالآتي:" حبيبة السيد بخيت – 16 عامًا تقريبًا، نور ممدوح عبد – 16 عامًا تقريبًا، سلمى عصام ديب الله – 16 عامًا تقريبًا، فارس ياسر – 16 عامًا تقريبًا، يسا ساويرس – 16 عامًا تقريبًا، فتاة مجهولة الهوية – في العقد الثاني من العمر".

وأوضحت وزارة الصحة أن جميع الحالات تم نقلها إلى المستشفيات تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية الفتاة المجهولة، بالتوازي مع تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابات.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة سوهاج الذين استقبلوا خبر الفاجعة بصدمة كبيرة، وسط متابعة رسمية دقيقة للحادث من قبل المسؤولين.