قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا: حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد على الزمالك بيعه
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم جثامين ضحايا حادث الغرق على شاطئ أبو تلات إلى أسرهم وبدء مراسم الدفن في سوهاج

ضحايا شاطئ العجمي
ضحايا شاطئ العجمي
أحمد بسيوني

تسلمت أسر ضحايا حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية  جثامين الضحايا بعد تصريح النيابة العامة بدفنهم في مسقط رأسهم بمحافظة سوهاج. 
وتسلمت أسر الضحايا الجثامين الستة وهم: حبيبة السيد، نور ممدوح، سلمى عصام، فارس ياسر، يسّا ساويرس، وآية حبيب.

وفي السياق ذاته، خرجت 11 حالة من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بمستشفى العامرية العام، وذلك بعد استقرار حالتهم واستجواب النيابة العامة لهم حول تفاصيل الحادث، فيما لا تزال 14 فتاة تحت الملاحظة الطبية بمستشفى العجمي النموذجي، من بينهن 4 حالات داخل العناية المركزة مع تحسن تدريجي في حالتهن الصحية.

وكان شاطئ أبو تلات قد شهد صباح أمس حادث غرق خلال معسكر صيفي نظمته إحدى الأكاديميات السياحية والفندقية، حيث نزل العشرات من الطالبات إلى مياه البحر رغم عدم إجادتهن السباحة، ما أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 28 آخرين، بينهم حالات خطرة. 
و أثار الحادث حالة واسعة من الغضب بين الأهالي الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تنظيم الرحلة، والبحث عن تصاريح الأكاديمية ومدى قانونية عملها.

ضحايا العجمي الاسكندرية الغرق الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

مى سليم

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

تامر حسني

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

بالصور

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد