تسليم جثامين ضحايا حادث الغرق على شاطئ أبو تلات إلى أسرهم وبدء مراسم الدفن في سوهاج

تسلمت أسر ضحايا حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية جثامين الضحايا بعد تصريح النيابة العامة بدفنهم في مسقط رأسهم بمحافظة سوهاج.

وتسلمت أسر الضحايا الجثامين الستة وهم: حبيبة السيد، نور ممدوح، سلمى عصام، فارس ياسر، يسّا ساويرس، وآية حبيب.

وفي السياق ذاته، خرجت 11 حالة من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بمستشفى العامرية العام، وذلك بعد استقرار حالتهم واستجواب النيابة العامة لهم حول تفاصيل الحادث، فيما لا تزال 14 فتاة تحت الملاحظة الطبية بمستشفى العجمي النموذجي، من بينهن 4 حالات داخل العناية المركزة مع تحسن تدريجي في حالتهن الصحية.

وكان شاطئ أبو تلات قد شهد صباح أمس حادث غرق خلال معسكر صيفي نظمته إحدى الأكاديميات السياحية والفندقية، حيث نزل العشرات من الطالبات إلى مياه البحر رغم عدم إجادتهن السباحة، ما أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 28 آخرين، بينهم حالات خطرة.

و أثار الحادث حالة واسعة من الغضب بين الأهالي الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تنظيم الرحلة، والبحث عن تصاريح الأكاديمية ومدى قانونية عملها.