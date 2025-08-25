378 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يضع حجر أساس مشروع الصرف الصحي بأولاد عزاز والمنياوي.. صور

قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية أولاد عزاز ومنطقة المنياوي، بتكلفة 378 مليون جنيه وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والمهندس ماجد رضا نائب المدير الإقليمي للمكتب الاستشارى CES للشرق الاوسط وشمال أفريقيا والنائبة ألفت المزلاوي، والنائب أحمد عواجة، والنائب حاتم مبارك أعضاء مجلس النواب، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أهمية المشروع الذي يأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بمشروعات البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحطة الجديدة ستخدم آلاف المواطنين بقرى أولاد عزاز والمنياوي والقرى المجاورة، بما يساهم في رفع المعاناة عن الأهالي، وحماية البيئة والصحة العامة.

ووجه بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع أولاً بأول لضمان سرعة الانتهاء منه وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

من جانبه، أوضح رئيس مياه سوهاج، أن المشروع يخدم قرية اولاد عزاز ومنطقة المنياوى ونجوع السمانة، والسيد غريب، والدحالبة، لافتا أن تمويل المشروع يأتي بالتعاون مع بنك التعمير الألماني KFW ، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الأوروبي EIB والمفوضية الأوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO وذلك ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 378 مليون جنيه.

وأشار أن المشروع يشمل محطة رفع صرف صحى لقرية أولاد عزاز، ومحطة رفع صرف صحى لمنطقة المنياوى، لافتا إلى أن نسبة تغطية المحافظة بخدمة الصرف الصحى عام 2014 كانت 20% لعدد 116.282 مشترك، وقد بلغت نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى عام 2025 بعد دخول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" المرحلة الأولى 34 % لعدد 325.442 مشترك، فيما تبلغ تغطية خدمة الصرف الصحى بعد انتهاء مشروعات مبادرة "حياة كريمة" المرحلة الثانية والثالثة والمشروعات الجارية 75 %، لعدد 696 الف مشترك.

وأوضح نائب المدير الاقليمى، أن المشروع يضم محطة رفع لقرية أولاد عزاز بطاقة تصميمية 181 لتر لكل ثانية، وشبكة انحدار بطول 21 ألف متر طولى، وخط طرد بطول 5 آلاف متر طولى، ومحطة رفع لمنطقة المنياوى بطاقة تصميمية 124 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 13 الف متر طولى، وخط طرد بطول 4 آلاف متر طولى، ويستفيد من المشروع 40 ألف نسمة، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهر.

وأكد "سراج" أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والتقى محافظ سوهاج بعدد من الأهالي وهنأهم بالمشروعات الجديدة، معربين عن سعادتهم بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي طال انتظاره.