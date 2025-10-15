محمد السيد: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق لولا جهود الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي رئيس لجنة الشؤون العربية بالصحفيين خلال الصالون الشهري الذي تنظمه اللجنة بعنوان «أكتوبر وأثره على الأمن الإقليمي والعربي من نصر 1973 إلى قمة شرم الشيخ للسلام 2025»، بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار أن ندوة اليوم تأتي في وقت تاريخي ترامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر و اللحظة التاريخية اللى شهدها العالم بتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة

وأكد الشاذلي أن اتفاق شرم الشيخ الذي انبعث نوره من أرض السلام، شرم الشيخ، والذى ما كان ليتحقق لولا الجهود المخلصة التي بذلتها الدولة المصرية في رعاية هذا الحوار والتقارب، والذى جاء تتويجًا للدور المصري المتوازن الذى قادته القيادة السياسية بحكمة واقتدار، بهدف حقن دماء الفلسطينيين ووقف آلة الحرب التي أرهقت القطاع وأدخلت المنطقة في دوامة من التوتر المستمر.

ورحب الشاذلي باللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 القتالية خلال حرب الاستنزاف، واللواء الدكتور وائل ربيع خبير الأمن الإقليمي، واللواء الدكتور أحمد الشحات، و الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع" السابق، والكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ ومنسق التحالف الديمقراطي في العالم العربي.

وقال اليوم، بعد مرور أكثر من خمسين عامًا على نصر أكتوبر، تأتي قمة شرم الشيخ للسلام لتعيد طرح عدد من الأسئلة:

- هل استطعنا كعرب تحويل نصر أكتوبر إلى مشروع أمني واستراتيجي دائم؟

- هل يمكن القول إن نصر أكتوبر ما زال يُشكل نقطة ارتكاز في الوعي السياسي العربي؟

