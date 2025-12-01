السعودية وروسيا تفتتحان منتدى الاستثمار والأعمال وتوقعان اتفاقية الإعفاء من التأشيرات

افتتح وزير الطاقة السعودي رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الروسية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس الوزراء الروسي رئيس الجانب الروسي في اللجنة ألكسندر نوفاك، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض اليوم، منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي، الذي تنظمه وزارتي الطاقة الاستثمار، ويُشارك فيه عددٌا من كبار المسؤولين والخبراء والمستثمرين من البلدين؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، إلى أنه خلال فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي، وقّع وزير الطاقة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تغيّر المناخ والتنمية منخفضة الانبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تهدف لوضع إطار شامل للتعاون بين البلدين في مجال التغيَّر المناخي، والسعي لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيَّر المناخ واتفاقية باريس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز الشراكة بينهما.

وأضافت أن المذكرة تشمل مجالات التقنيات والحلول ذات الصلة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال استكشاف الفرص المشتركة في أنشطة خفض وتخفيف وإزالة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الطاقة.

كما شهد وزير الطاقة السعودي، على هامش منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الروسي، توقيع المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين الصديقين، التي وقّعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، كما شهد كذلك، توقيع اتفاقية بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجالات اختصاص كلٍ منهما، من خلال تبادل المعلومات، وإقامة الندوات والمنتديات والمعارض، وتبادل المطبوعات والنشرات ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والزيارات، وقد وقّع المذكرة عن الدارة رئيسها التنفيذي تركي بن محمد الشويعر، وعن وكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية وزير الدولة نائب الرئيس أندري يوراسوف.

