محافظات

محافظ سوهاج يتفقد قرية “البربا” بجرجا ويوجّه بإحالة عدد من المسئولين للتحقيق

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها قرية “البربا” التابعة لمركز ومدينة جرجا، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل بالقطاعات المختلفة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد مجمع خدمات المواطنين بالقرية، وقد تلاحظ وجود تلاعب بدفاتر الحضور والانصراف، وعدم تطابق الأسماء المسجلة مع الحضور الفعلي.

محافظة سوهاج

بالإضافة إلى عدم وجود أذونات رسمية للغياب، وقرر المحافظ خصم 5 أيام من مسئول شئون العاملين و نقله من موقعه.

وتفقد المحافظ كذلك الوحدة البيطرية بالقرية وأبدى استياءه من حالة المظهر العام للمبنى، وكلف مدير عام الطب البيطري بالنزول والتفتيش الفوري ومعاينة الوضع العام.

كما تفقد مجمع الخدمات الزراعية، وتلاحظ غياب أحد الموظفين عن عمله دون إذن، فقرر إحالته للتحقيق، كما زار وحدة طب الأسرة، وتفقد عيادات الأسنان، والصيدلية، وقسم التطعيمات.

وقسم النساء، واطمأن المحافظ على توافر الأدوية والأمصال الطبية اللازمة، موجها بالتزام الأطباء وأطقم التمريض بالزي الرسمي.

والتقى المحافظ خلال الجولة عدد من المواطنين واستمع إلى شكوى بشأن جودة مياه الشرب، ووجّه بسرعة نزول لجنة فنية من شركة مياه الشرب للتحقق من الأمر واتخاذ ما يلزم.

كما تفقد المحافظ عددا من محال بيع الأطعمة بالقرية، موجها بمتابعة مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية.

شملت الجولة كذلك تفقد مركز شباب البربا، حيث أعرب عن استيائه من مستوى النظافة، وسوء المظهر العام للمركز، وكلف لجنة من إدارة الحوكمة بالنزول الفوري لمعاينة الوضع وفتح تحقيق، إلى جانب إحالة مدير المركز للتحقيق.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة مياه البربا الارتوازي، واطمأن على جودة مياه الشرب بالقرية ومطابقتها للمواصفات القياسية للشرب، موجها بالمتابعة المستمرة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن الجولات المفاجئة مستمرة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انضباط العاملين وحسن تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج البربا مركز شباب

