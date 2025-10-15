قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير .. تستعد الدولة المصرية لتحضير افتتاح ضخم يليق بمكانة مصر وحضارتها، حيث يقترب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي بات قريباً وسط تجهيزات ضخمة.

غلق المتحف المصري الكبير مؤقتاً

وتم اليوم غلق المتحف المصرى الكبير بصفة مؤقتة وحتى 4 نوفمبر، وذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.

افتتاح رسمي ضخم

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه خلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيداً لحفل الافتتاح الرسمي، مشيراً إلى أن المتحف سوف يستأنف استقبال زائريه بدءاً من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أما عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، فقد أوضحت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل 2025.

ويستأنف المتحف المصري الكبير استقبال زائريه بدءًا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك أمام جميع المواطنين وغير المصريين .

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

- للمصريين: 200 جنيه.

- الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين»: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب: (25 دولارا) 1200 جنيه.

- الطلاب والأطفال «العرب والأجانب»: 600 جنيه.

- غير المصريين المقيمين في مصر، بشرط تقديم إقامة مصرية سارية، ويتم محاسبتهم بنصف قيمة التذكرة المخصصة للأجانب.

- غير المصريين المتزوجين من مصريين وأبنائهم والعكس، يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

- الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) تكون الرسوم 250 ألف جنيه لـ50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5 آلاف جنيه لكل فرد إضافي عن العدد المذكور.

- بالإضافة إلى تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بداية من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح 30 دولارا للفرد.

اسعار تذاكر المتحف المصري

رابط حجز تذكرة المتحف المصري الكبير 2025

يستطيع المواطنون الراغبون في زيارة المتحف المصري الكبير حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025 من خلال الدخول إلى الرابط المخصص على الموقع الرسمي للمتحف، وتحديد التاريخ والمعلومات الأساسية، وللدخول إليه اضغط على هذا الرابط من هنــــــا.



الفئات المستثناة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير

- ذوو الاحتياجات الخاصة، دخول مجاني لحاملي إثبات الإعاقة.

- الأطفال «مصريون وغير مصريين» دون سن 6 سنوات.

- المرشدون السياحيون دخول مجاني لحاملي كارنيه الإرشاد السياحي.