عاجل
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يبحث استعدادات الفنادق والجهات التنفيذية لافتتاح المتحف المصري الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الفنادق والقطاع السياحي للوقوف علي استعدادات استقبال الضيوف والوفود المشاركة في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في إطار الاستعدادات الجارية قبيل الافتتاح المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، وتعزيز جاهزية الخدمات اللوجستية والفندقية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأكد المحافظ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا عالميًا يضع الدولة المصرية في صدارة المقاصد السياحية الدولية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح الفريق بما يضمن الظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر.
وأكد المهندس عادل النجار على ضرورة الجاهزية الكاملة للفنادق السياحية بالمحافظة لاستقبال الوفود الدولية، موجّهًا بضرورة تقديم أفضل الخدمات وتنسيق الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتأمين انتقالات الضيوف وتوفير برامج استقبال تليق بأهمية الحدث . 
وخلال اللقاء الذي حضره رؤساء الأحياء المعنية وجهات المرافق والاجهزة التنفيذية شدد المحافظ على ضرورة مواصلة رفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية المؤدية للمتحف والمحيطة بالفنادق وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للزوار، بما يعكس المكانة الحضارية والسياحية لمحافظة الجيزة ويضمن استدامة تلك الجهود.
كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بمتابعة أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الإنارة والتشجير بالشوارع مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الجاهزية الكاملة قبل هذا الحدث العالمي.
وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ شركات المرافق برفع درجة الاستعداد القصوى لمنع أي انقطاعات في مياه الشرب أو الكهرباء ومراجعة مطابق الصرف الصحي وأعمال التطهير لمنع حدوث أي طفوحات، حفاظًا على جودة الخدمات المقدمة للوفود السياحية مع توفير فرق ثابتة مكلفة بالتعامل الفوري مع اي أعطال طارئه . 
وناقش المحافظ أبرز التحديات التي تواجه الفنادق والقطاع السياحي، للعمل على تلافيها وإيجاد حلول جذرية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للضيوف مشدداً على تسريع وتيرة العمل للظهرر بالشكل الحضاري اللائق . 
حضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، والأستاذة عزة وهدان مدير إدارة السياحة، ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية والمديريات الخدمية المختصة وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز وإدارة المرور والطرق .

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير اخبار الجيزة

