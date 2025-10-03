تستعد مصر خلال الأسابيع المقبلة لحدث ثقافي وسياحي ضخم طال انتظاره، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير 2025 سيكون يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025.

وسيقام حفل افتتاح أسطوري يحضره قادة وشخصيات عالمية بارزة وسط تغطية إعلامية دولية واسعة، نظرًا لأهمية هذا المشروع الذي يُعتبر أكبر صرح أثري مخصص لحضارة واحدة على مستوى العالم، وهي الحضارة المصرية القديمة.

تفاصيل أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن أسعار التذاكر الرسمية جاءت متدرجة لتناسب جميع الفئات، سواء المصريين أو الأجانب، مع تخصيص تخفيضات خاصة للطلاب وكبار السن والأطفال. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر التذكرة للمصريين: 200 جنيه

سعر التذكرة للأطفال المصريين: 100 جنيه

سعر التذكرة للطلاب المصريين: 100 جنيه

سعر التذكرة لكبار السن المصريين: 100 جنيه

سعر التذكرة للأجانب: 1000 جنيه

سعر التذكرة للطلاب الأجانب: 500 جنيه

سعر التذكرة لكبار السن الأجانب: 500 جنيه

الحجز المسبق والتسهيلات الإلكترونية

حرصت الوزارة على توفير منظومة حجز إلكتروني متكاملة عبر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، إضافة إلى إمكانية شراء التذاكر مباشرة من بوابات الدخول.

وتم دعم المنظومة بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني التي تتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن للزوار من مختلف دول العالم تجربة آمنة وسلسة وسريعة

أبرز ما ينتظر الزوار داخل المتحف

المتحف المصري الكبير لا يقتصر على كونه مبنى أثريًا، بل هو أيقونة ثقافية عالمية تعكس عظمة التاريخ وروعة التصميم الحديث.

ومن أبرز المعروضات والأنشطة التي تنتظر الزوار:

عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة بشكل مجمع

قاعات عرض تفاعلية تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والوسائط المتعددة

قاعات ضخمة تضم آلاف القطع الأثرية من مختلف العصور المصرية القديمة

مناطق تعليمية وثقافية مخصصة للأطفال والشباب

مساحات خدمية متكاملة تضم مطاعم وكافيهات ومناطق ترفيهية

أثر المتحف المصري الكبير على السياحة

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير دفعة قوية لقطاع السياحة في مصر، إذ من المتوقع أن يستقطب ملايين الزوار سنويًا، بما يعزز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

كما أن موقعه الاستراتيجي بجوار أهرامات الجيزة يمنح تجربة فريدة تجمع بين زيارة واحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة وزيارة صرح ثقافي عالمي حديث.

يعكس هذا المشروع اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في السياحة الثقافية باعتبارها رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا، ويسهم في إبراز الحضارة المصرية القديمة بأسلوب عصري يتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وبهذا يصبح المتحف المصري الكبير واجهة حضارية لمصر ورسالة مفتوحة للعالم تؤكد أن أرض الفراعنة ما زالت قادرة على إبهار البشرية.