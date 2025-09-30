قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المتحف المصري الكبير يستضيف النسخة الثالثة من فعالية يوم الهوية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

استضاف المتحف المصري الكبير النسخة الثالثة من فعالية يوم الهوية، والتي تأتي بالتعاون مع أحد المؤسسات، بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إلى جانب محبي الفن والتراث الذين يحرصون على متابعة أنشطة المتحف وفعالياته المتنوعة.

حضر الفعالية كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والأستاذة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، والأستاذة هادية غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة صادكو ومؤسستها، ولفيف من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ومجموعة من محبي الفن والتراث، الذين أصبحوا حريصين على متابعة أنشطة وفعاليات المتحف المتنوعة.


وخلال كلمته التي ألقاها بالفعالية، أكد الدكتور أحمد غنيم أن الفعالية تجسد الدور الحضاري والثقافي للمتحف باعتباره صرحًا يحافظ على التاريخ ويحتفي بالحضارة والتراث، ويلهم الأجيال لمستقبل أكثر إشراقًا وإبداعًا.

وأعرب الحضور عن فخرهم واعتزازهم بإقامة هذه الفعالية في المتحف المصري الكبير، الذي يقف شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية وخلودها.

وتضمنت الفعالية جلسة نقاشية بعنوان "حضارة خالدة.. هوية واحدة شاملة ذات ثقافات متنوعة"، أدارها الدكتور أحمد غنيم، بمشاركة نخبة من المهتمين بالتراث غير المادي، من بينهم الدكتورة نهلة إمام مستشار وزارة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، والدكتورة جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف المصري الكبير، والأستاذة شهيرة محرز الرائدة الثقافية وخبيرة تراث الأزياء، والأستاذ عمر فتحي الرئيس التنفيذي لشركة Thrive Eatery.
وتناول النقاش موضوعات محورية حول الهوية المصرية والانتماء للمجتمع والمكان، مع إلقاء الضوء على دور الحضارة والتراث المصري في صون اللغة العربية والعادات والتقاليد الأصيلة، ومواجهة الثقافات الدخيلة عبر تعزيز الممارسات اليومية التي تحفظ تراثنا وتعكس هويتنا الفريدة.

المتحف المصري الكبير يوم الهوية المتحف الكبير مصر سياحة

