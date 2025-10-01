قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائمة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير.. الدخول مجاناً لهؤلاء

اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير
اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير
رشا عوني

بدأ العد التنازلي لـ افتتاح المتحف المصري الكبير2025 والمقرر في نهاية العام الجاري، حيث تستعد الحكومة لحفل ضخم يليق بالحضارة المصرية، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير مع اقتراب افتتاحه رسمياً.

متى يتم افتتاح المتحف المصري الكبير؟

يشهد المتحف المصري الكبير استعدادات مكثفة انتظارًا لحفل الافتتاح الرسمي المرتقب والمقرر أن يجرى في الأول من نوفمبر المقبل 2025، ويستمر على مدار 3 أيام حتى الافتتاح للجمهور يوم 4 نوفمبر.


ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث الافتتاح بالصورة المشرفة.
 

زيارة المتحف المصري الكبير في 2025: الأسعار وطريقة حجز التذاكر والمواعيد وأكثر! – دليل كايرو 360 للقاهرة، مصر
المتحف المصري الكبير

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

- للمصريين: 200 جنيه

- الطلاب والأطفال وكبار السن «المصريين»: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب: (25 دولارا) 1200 جنيه.

- الطلاب والأطفال «العرب والأجانب»: 600 جنيه

- غير المصريين المقيمين في مصر، بشرط تقديم إقامة مصرية سارية، ويتم محاسبتهم بنصف قيمة التذكرة المخصصة للأجانب.

- غير المصريين المتزوجين من مصريين وأبنائهم والعكس، يتم معاملتهم بنفس معاملة المصريين

- الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) تكون الرسوم 250 ألف جنيه لـ50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويضاف 5 آلاف جنيه لكل فرد إضافي عن العدد المذكور.

- بالإضافة إلى تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بداية من تاريخ فتح قاعة توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح 30 دولارا للفرد.

رابط حجز تذكرة المتحف المصري الكبير 2025

يستطيع المواطنون الراغبون في زيارة المتحف المصري الكبير من حجز تذاكر المتحف المصري الكبير2025  من خلال الدخول إلى الرابط المخصص على الموقع الرسمي للمتحف، وتحديد التاريخ والمعلومات الأساسية، وللدخول إليه اضغط على هذا الرابط من هنــــــا.

الحجز أونلاين.. أسعار وطريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه
المتحف المصري الكبير


 

الفئات المستثناة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير

 

- ذوو الاحتياجات الخاصة، دخول مجاني لحاملي إثبات الإعاقة.

- الأطفال «مصريون وغير مصريين» دون سن 6 سنوات

- المرشدون السياحيون دخول مجاني لحاملي كارنيه الإرشاد السياحي.

المتحف المصري الكبير

