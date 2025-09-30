توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير ،أيقونة متاحف العالم والأضخم بين نظرائه ،يفصلنا عن افتتاحة قرابة 31 يوما، يحوي حاليا خلية عمل تتكاتف لخروج الحفل بشكل يليق بصورة مصر العظيمة وقيمة حضارتنا.



شهدت الساعات الماضية صدور توجيهات رئاسية ،بضرورة التدقيق والاهتمام بتفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ،كأحد أهم الصروح الثقافية والأثرية في العالم، مع مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.

قالت مصادر بوزارة السياحة والآثار ،أن الجميع يعمل حاملين معهم حلم خروج الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بصورة تليق باسم مصر والمصريين، مشددين على أن ينقلوا للعالم عظمة هذا الصرح العملاق.



أوضح المصدر لـ"صدى البلد" ، أن القطع الأثرية الأبرز ستكون توت عنخ آمون وعرض مجموعتة كاملة لأول مرة داخل قاعة العرض ، لتشكل تفردا يزيد من شغف الزائرين للمتحف ، معبرا أن افتتاح المتحف وسام نجاح وإنجاز لكل مصري.

المتحف المصري الكبير

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2002، وتم البدء في البناء في شهر مايو 2005، إذ تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010، وبعد سنوات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

وفي عام 2021 انتهى بناء مبنى المتحف، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، ويشمل عدة قاعات عرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، إضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ومنذ أكتوبر الماضي، تم افتتاح التشغيل التجريبي للمتحف ليستقبل 4 آلاف زائر يوميا بحد أقصى، بهدف تقييم جاهزية كافة مرافق المتحف من قاعات أثرية وخدمات سياحية ومواقف سيارات وخلافه لاستقبال الجمهور، وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين، قبل أن الافتتاح الرسمي.