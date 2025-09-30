قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
محمد الاسكندرانى

المتحف المصري الكبير ،أيقونة متاحف العالم والأضخم بين نظرائه ،يفصلنا عن افتتاحة قرابة 31 يوما، يحوي حاليا خلية عمل تتكاتف لخروج الحفل بشكل يليق بصورة مصر العظيمة وقيمة حضارتنا.


شهدت الساعات الماضية صدور توجيهات رئاسية ،بضرورة التدقيق والاهتمام بتفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ،كأحد أهم الصروح الثقافية والأثرية في العالم، مع مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.

قالت مصادر بوزارة السياحة والآثار ،أن الجميع يعمل حاملين معهم حلم خروج الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بصورة تليق باسم مصر والمصريين، مشددين على أن ينقلوا للعالم عظمة هذا الصرح العملاق.


أوضح المصدر لـ"صدى البلد" ، أن القطع الأثرية الأبرز ستكون توت عنخ آمون وعرض مجموعتة كاملة لأول مرة داخل قاعة العرض ، لتشكل تفردا يزيد من شغف الزائرين للمتحف ، معبرا أن افتتاح المتحف وسام نجاح وإنجاز لكل مصري.

المتحف المصري الكبير

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2002، وتم البدء في البناء في شهر مايو 2005، إذ تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010، وبعد سنوات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

وفي عام 2021 انتهى بناء مبنى المتحف، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، ويشمل عدة قاعات عرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، إضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ومنذ أكتوبر الماضي، تم افتتاح التشغيل التجريبي للمتحف ليستقبل 4 آلاف زائر يوميا بحد أقصى، بهدف تقييم جاهزية كافة مرافق المتحف من قاعات أثرية وخدمات سياحية ومواقف سيارات وخلافه لاستقبال الجمهور، وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين، قبل أن الافتتاح الرسمي.

المتحف المصري الكبير المتحف المصري حفل المتحف المصري متحف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

ترشيحاتنا

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أرشيفية

تفاصيل حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

المتهمين

سائحة تكشف المستور.. القبض على عصابة صينية تستهدف الأجانب وتطلب فدية من ذويهم

بالصور

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد