قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فرانسيس آرتشر: المتحف المصري الكبير ثمرة تعاون فني ومعماري فريد

المتحف الكبير
المتحف الكبير
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور فرانسيس آرتشر المدير المساعد والمهندس الإنشائي بشركة آروب التي شاركت في تصميم وبناء المتحف المصري الكبير، إنّ المتحف المصري الكبير يمثل نموذجاً عالمياً للتعاون بين المهندسين والمعماريين، حيث نجح الفريق في تحقيق توازن دقيق بين الطموحات المعمارية والمتطلبات الإنشائية. 

وأضاف، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن هذا التوازن لم يكن مجرد عملية تقنية، بل فن حقيقي من فنون التعاون القائم على فهم متبادل للرؤية والقدرات.

وتابع، أنّ العلاقة بين المعماري والمهندس لا تقوم فقط على معالجة المشكلات الفنية، وإنما على الانغماس الكامل في الرؤية التصميمية. 

وأوضح أن دور المهندس لا يقتصر على تنفيذ ما يطرحه المعماري، بل يتسع ليشمل تقديم مقترحات مبتكرة تضيف قيمة وتثري التصميم النهائي.

وذكر، أن التصميم استند إلى عناصر مستوحاة من عمق الحضارة المصرية، حيث كان للأهرامات والاتجاهات الجغرافية الأساسية دور رئيسي في صياغة شبكة التصميم.

وأضاف، أن الهندسة الرياضية الدقيقة لعبت دوراً محورياً في تحديد مواقع التفاصيل الدقيقة، من المفاصل إلى الزوايا، بما يضمن اتساقاً متكاملاً في جميع أجزاء المبنى.

وتابع آرتشر أن المصممين لم يفرضوا حلولاً جاهزة على الفريق الهندسي، بل تقاسموا الرؤية وأتاحوا المجال للابتكار في إيجاد طرق عملية لتنفيذ الأفكار الطموحة. وأكد أن هذا التوجه عزز التكامل بين الرؤية المعمارية والقدرات الإنشائية.

وأوضح أن البساطة شكلت العامل الأهم في نجاح المشروع، رغم ما يبدو من تعقيد في تفاصيله. فالتصميم ككل يعتمد على رؤية موحدة مستوحاة من الأهرامات، وهي ما منح المشروع غناه وفرادته، رغم بساطة نقطة البداية.

واختتم آرتشر بالتأكيد على أن قاعات العرض في المتحف ليست مجرد فضاءات واسعة لعرض القطع الأثرية، بل هي أماكن غنية بالتفاصيل والاختلافات في المستويات، بما يجعل تجربة الزائر جزءاً من الرؤية الشاملة للمتحف.

فرانسيس آرتشر المتحف المصري المتحف المصري الكبير الدكتور فرانسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ترشيحاتنا

ميدو عادل

ميدو عادل: سعيد بتكريم ممدوح في الغردقة وإحنا إخوات وصحاب من زمان

زوج شيماء سيف

زوج شيماء سيف بخسارة وزن ملحوظة.. والجمهور يعلق

ماغي بوغصن

ماغي بوغصن تحتفل بعيد ميلاد نجلها ريانو

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد