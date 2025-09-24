قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشوربجي: تعاون مثمر مع محافظة الجيزة.. والمتحف الكبير حدث عالمي

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، ندوة موسعة بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبمشاركة عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات وأعضاء الهيئة، في إطار تعزيز التعاون وبحث الملفات المشتركة والوقوف على جهود المحافظة في عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

في بداية الجلسة رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي بالمهندس عادل النجار، وأشاد بالتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها ومحافظة الجيزة باعتباره نموذجًا متميزًا للتكامل بين أجهزة الدولة. 

وأكد الشوربجي أن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يحظى باهتمام القيادة السياسية والشعب المصري، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة من أهم وأكبر المحافظات المصرية وتحتاج إلى جهد متواصل ومستمر، وهو ما يظهر بوضوح من خلال حجم الإنجازات القائمة على أرض الواقع، وشدد على أن الصحافة القومية دائماً داعم وسند لكل مجهود يتم بذله على أرض الواقع.
من جانبه أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا الدور التنويري والإعلامي للصحافة القومية ومشيرًا إلى أن المحافظة بتعداد سكاني يتجاوز 10 ملايين نسمة تواجه تحديات ضخمة في مختلف المجالات إلا أنها تسعى لتجاوزها من خلال مشروعات خدمية وتنموية كبرى.

وأوضح المحافظ أن الحدث الأبرز حاليًا هو افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل حيث تنفذ المحافظة خطة متكاملة لتطوير المنطقة والطرق المؤدية إليه تشمل رفع كفاءة طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم والطريق الدائري فضلًا عن تحسين الصورة البصرية لتلك المحاور عبر زراعة 4 آلاف شجرة و2200 نخلة ودهان نحو 3 آلاف عقار، وتنفيذ 575 شخصية مجسمة، وقال النجار: «لم نبخل بأي جهد في سبيل إنجاح هذا الحدث العالمي».

وأكد النجار أن المحافظة لا تتردد في اتخاذ أي قرار يدعم التنمية الشاملة مشيراً الي انه في قطاع التعليم تم إدخال 22 مدرسة جديدة وتوسعات مع بداية العام الدراسي الحالي، بتكلفة بلغت 511 مليون جنيه، وفرت 619 فصلًا دراسيًا جديدًا يساهم في خفض الكثافات الطلابية لافتا إلى إعادة تخصيص أرض لإقامة مجمع مدارس بمنطقة كعبيش لتفتيت الكثافات الطلابية بحي الهرم والمناطق المحيطة . 

إلى جانب ذلك فإنه جاري تطوير مستشفى "أم المصريين" ليصبح بمثابة "قصر عيني" جديد، مع إنشاء جراج متعدد الطوابق وكوبري مشاة لخدمته، وكذلك الإحلال والتجديد الشامل لمستشفى بولاق الدكرور العام.

وتطرق المحافظ إلى ملف تعويضات المواطنين عن إزالات النفع العام والمشروعات القومية مشيرًا إلى أن الصرف يتم وفق أولويات ومعايير محددة تضمن العدالة. 

كما أوضح النجار  أن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح حققت نسب تنفيذ تجاوزت 90% في مختلف الخدمات وأن الاستعدادات جارية لبدء المرحلة الثانية بالمراكز المستهدفة (العياط – البدرشين – منشأة القناطر)
وأشار النجار إلى أهمية المنطقة الصناعية في أبو رواش باعتبارها منطقة واعدة تضم عددًا كبيرًا من المصانع حيث تعمل المحافظة على تلبية احتياجات المستثمرين من مرافق وطرق وخدمات أساسية بالتوازي مع تنفيذ أعمال تطوير وتسهيلات تمويلية بمنطقتي عرب أبو ساعد وجرزا الصناعيتين بالتعاون مع البنك الأهلي.

كما أعلن المحافظ الانتهاء من المشكلة التاريخية لبرج نفق الهرم بعد حلها قانونيًا وهندسيًا وماليًا إلى جانب قرب افتتاح مشروع قرية "الديسمي الجديدة" التي تضم 256 وحدة سكنية وحظائر ملحقة بها مصممة لتكون تجمعات سكنية متكاملة.
كما أكد اهتمام المحافظة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة عبر التوسع في أسواق اليوم الواحد والمعارض الموسمية مثل "أهلا رمضان" و"أهلا مدارس"، حيث تم افتتاح 26 معرضًا في وقت واحد لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف النظافة أشار النجار إلى تخصيص 500 مليون جنيه في الموازنة الجديدة لقطاع النظافة بالجيزة، مع بدء تطبيق منظومة الجمع من المنبع (الجمع المنزلي) بما يسهم في إحداث طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة.

أما في ملف المياه، فأوضح المحافظ أن المحافظة تنتج حاليًا 3 ملايين متر مكعب يوميًا، وتحتاج إلى نصف مليون متر مكعب إضافية، وسيتم إنشاء محطة جديدة لتغطية هذه الكمية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية.

وفيما يخص ملفات التقنين والتصالح، أكد النجار إنجاز أكثر من 75% من طلبات التقنين، و97% من طلبات التصالح خلال الفترة من مايو 2024 وحتى سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى إعادة تشغيل مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة تجريبيًا للتسهيل علي أبنائنا الطلاب. 

كما استعرض المحافظ جهود مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين.

واختتم محافظ الجيزة كلمته مؤكدًا استمرار العمل في جميع القطاعات دون توقف وإنجاز المشروعات في مواعيدها المقررة والحرص الدائم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة ميدانية مباشرة وتواصل دائم مع الأهالي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد المهندس عادل النجار أن ما تحقق من إنجازات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة وبتكليفات القيادة السياسية في إطار رؤية متكاملة تسعى محافظة الجيزة من خلالها إلى تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين مع الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشامل في مختلف القطاعات بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة.

الوطنية للصحافة محافظ الجيزة المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي لجمهور الزمالك: مش عاوزين نسمع نغمة الإحباط

بيراميدز

مكاسب ضخمة حققها بيراميدز بعد الفوز التاريخي على أهلي جدة

وزير الشباب والرياضة يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث

وزير الشباب والرياضة يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد