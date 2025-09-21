قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم العالي: الدولة تدعم الأبحاث التطبيقية لمواجهة السرطان وتحسين جودة حياة المواطن
عبد اللطيف يستمع لآراء الأهالي في العملية التعليمية ويؤكد اهتمامه بتلبية احتياجاتهم
إصابة 16 شخصا إثر انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق مصر الإسماعيلية
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لمدارس بعين شمس والسلام ويتفقد مخازن الكتب
ضبط عدد من القضايا الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه
رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.. مصر على موعد مع حدث عالمي استثنائي

المتحف الكبير
المتحف الكبير
أ ش أ

ينتظر الملايين من عشاق الحضارة الفرعونية الأول من نوفمبر المقبل بفارغ الصبر ليتمكنوا من مشاهدة صرح أثري وثقافي وحضاري غير مسبوق.. هو المتحف المصري الكبير.

حدث سينتزع الأضواء من كل ما سبقه من أحداث تاريخية أو ثقافية لما له من أهمية غير مسبوقة، فالمتحف الجديد ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو مجمع ثقافي وعلمي وتاريخي لا مثيل له.

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2002، وتم البدأ في البناء في شهر مايو 2005، إذ تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010، وبعد سنوات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

وفي عام 2021 انتهى بناء مبنى المتحف والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، ويشمل عدة قاعات عرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ومنذ أكتوبر الماضي، تم افتتاح التشغيل التجريبي للمتحف ليستقبل 4 آلاف زائر يوميا بحد أقصى، بهدف تقييم جاهزية كافة مرافق المتحف من قاعات أثرية وخدمات سياحية ومواقف سيارات وخلافه لاستقبال الجمهور، وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين، قبل أن الافتتاح الرسمي.

وشمل التشغيل التجريبى بالمتحف، 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى، بإجمالي قطع أثرية تبلغ 24 ألف قطعة، تقع على مساحة تقدر بحوالى 6 أفدنة، بخلاف ما تم تشغيله بالفعل.

وتشمل الآثار المعروضة في المتحف المصري الكبير، قطعا أثرية من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقًا لسيناريو عرض متحفي يروي 3 موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة وهي الملكية والمجتمع والمعتقدات.

وخلال التشغيل التجريبي تم عرض آثار من فترات عصور ما قبل التاريخ، وعصور ما قبل الأسرات، وعصر بداية الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة واليونانى الروماني، والعصر المتأخر، وحتى عصر الانتقال الثالث، بين موضوعات رئيسية للعرض المتحفى تتناول المجتمع، والحكم الملكي، والمعتقدات حتى نهاية العصر اليونانى الروماني.

وقررت إدارة المتحف الابقاء على قاعة الملك «توت عنخ آمون»، صاحب الشهرة العالمية الواسعة، لافتتاحها بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف وهي تحوي نحو 5400 قطعة ، من بينها قطع تعرض لأول مرة.

وبخلاف قاعات العرض المتحفي توجد بالمتحف منطقة الخدمات، وهي الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عددا من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطقي المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

وتجري الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار استعداداتها الأخيرة لافتتاح المتحف، في الأول من نوفمبر المقبل، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك ورؤساء وقادة العالم في احتفالية تليق بهذا الحدث التاريخي.

ورغم السرية التي تحيط بتفاصيل الاحتفالية العالمية لافتتاح المتحف، إلا أنها ستكون احتفالية فريدة وغير مسبوقة لتليق بهذا الحدث العالمي، الذي سيحظى بتغطية إعلامية عالمية.

الملايين الحضارة المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

زيزو

طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي

ترشيحاتنا

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

انطلاق معرض تراثنا.. 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية

الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية

كيف يعمل الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية؟

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد