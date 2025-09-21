الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.. مصر على موعد مع حدث عالمي استثنائي

ينتظر الملايين من عشاق الحضارة الفرعونية الأول من نوفمبر المقبل بفارغ الصبر ليتمكنوا من مشاهدة صرح أثري وثقافي وحضاري غير مسبوق.. هو المتحف المصري الكبير.

حدث سينتزع الأضواء من كل ما سبقه من أحداث تاريخية أو ثقافية لما له من أهمية غير مسبوقة، فالمتحف الجديد ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو مجمع ثقافي وعلمي وتاريخي لا مثيل له.

يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2002، وتم البدأ في البناء في شهر مايو 2005، إذ تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010، وبعد سنوات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.

وفي عام 2021 انتهى بناء مبنى المتحف والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، ويشمل عدة قاعات عرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ومنذ أكتوبر الماضي، تم افتتاح التشغيل التجريبي للمتحف ليستقبل 4 آلاف زائر يوميا بحد أقصى، بهدف تقييم جاهزية كافة مرافق المتحف من قاعات أثرية وخدمات سياحية ومواقف سيارات وخلافه لاستقبال الجمهور، وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحسين، قبل أن الافتتاح الرسمي.

وشمل التشغيل التجريبى بالمتحف، 12 قاعة عرض رئيسية للمرة الأولى، بإجمالي قطع أثرية تبلغ 24 ألف قطعة، تقع على مساحة تقدر بحوالى 6 أفدنة، بخلاف ما تم تشغيله بالفعل.

وتشمل الآثار المعروضة في المتحف المصري الكبير، قطعا أثرية من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، طبقًا لسيناريو عرض متحفي يروي 3 موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة وهي الملكية والمجتمع والمعتقدات.

وخلال التشغيل التجريبي تم عرض آثار من فترات عصور ما قبل التاريخ، وعصور ما قبل الأسرات، وعصر بداية الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة واليونانى الروماني، والعصر المتأخر، وحتى عصر الانتقال الثالث، بين موضوعات رئيسية للعرض المتحفى تتناول المجتمع، والحكم الملكي، والمعتقدات حتى نهاية العصر اليونانى الروماني.

وقررت إدارة المتحف الابقاء على قاعة الملك «توت عنخ آمون»، صاحب الشهرة العالمية الواسعة، لافتتاحها بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف وهي تحوي نحو 5400 قطعة ، من بينها قطع تعرض لأول مرة.

وبخلاف قاعات العرض المتحفي توجد بالمتحف منطقة الخدمات، وهي الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عددا من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطقي المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

وتجري الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار استعداداتها الأخيرة لافتتاح المتحف، في الأول من نوفمبر المقبل، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك ورؤساء وقادة العالم في احتفالية تليق بهذا الحدث التاريخي.

ورغم السرية التي تحيط بتفاصيل الاحتفالية العالمية لافتتاح المتحف، إلا أنها ستكون احتفالية فريدة وغير مسبوقة لتليق بهذا الحدث العالمي، الذي سيحظى بتغطية إعلامية عالمية.