دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء
الأزهر: الخصومات الوهمية غش محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بعد إعلان جديد لشقق الإسكان| خبير تنمية محلية: الدولة تكثف جهودها لاستمرار المشروعات السكنية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مباحثات مصرية هندية لتطوير العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار في قطاع البن

الندوة المشتركة
الندوة المشتركة
ولاء عبد الكريم

بدأت مباحثات جديدة بين الجانبين المصري والهندي من أجل فتح آفاق جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاع البن ، جاء ذلك خلال الندوة المشتركة "تذوق القهوة الهندي" التي نظمتها السفارة الهندية بالتعاون مع شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة ، في حضور عدد من مُمثلي قطاع البن والمهتمين والصحفيين والإعلاميين.
 

وأعرب حسن فوزي رئيس شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة عن سعادته بالمشاركة في  ندوة "تذوق القهوة الهندي" ، مُتمنيًا انطلاق تعاون جديد بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند في مختلف القطاعات من بينها قطاع البن، جاء ذلك في سياق كلمته خلال الندوة مُرحبًا بالسفير الهندي السيد سوريش ريدي وكافة الحضور ، مشيرًا إلى أن البن الهندي يتميز بنكهة مميزة، ونحن نستخدم البن الهندي في أعمالنا، فهو يُعزز القوام ويمتاز برائحة رائعة، كما أنه يتناغم مع البن التركي الذي يتميز بطبقة كثيفة، وهذا ما يجعلنا نستخدم البن الهندي بشكل مستمر.
وأعرب " فوزي" عن سعادته بزيارة السفير الهندي للشركات والمصانع المصرية العاملة في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، والتي كانت محل تقدير كبير لنا، وتعكس عمق العلاقات الطيبة والرغبة الصادقة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والهند، مؤكدًا أن قطاع البن يُعد من القطاعات الحيوية التي تُمثل جسرًا مهمًا للتواصل التجاري والثقافي بين الشعوب ، ونعمل باستمرار على دعم وتطوير العلاقات التجارية بين مصر والهند، ونسعى إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق مصالح البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه أكّد السفير الهندي "سوريش ريدى" على أهمية هذا التجمع والمشاركة الهامة في ندوة "تذوق القهوة الهندية" من أجل زيادة التعاون المصري الهندي في مجال البن، وأنه سعيد لزيارة بعض مصانع البن في مصر خلال الأيام الماضية، وأن الهند هي أرض التوابل والبهارات، وهذه الندوة من أجل التقاء المُوردين والمستوردين الهنديين والمصريين معًا والترويج للبن الهندي ،خاصة أن القهوة الهندية لها طعم خاص ، ولذلك هناك طلب زيادة عليها ،موجهًا شكره لكافة الحضور على المشاركة الفعّالة في هذه الندوة.

النمو الاقتصادي استراتيجية الاستثمارات المستوردين القهوة

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا

محكمة النقض المصرية تستقبل وفدًا كوريًا لبحث التعاون القضائي

الفنانة غادة والي

النقض فى إدانة غادة والي : قلدت لوحات الفنان الروسي بدون إذنه

سارة خليفة

دفاع متهم بقضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة: التحقيقات قاصرة والاتهامات غير قائمة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

