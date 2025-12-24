مباحثات مصرية هندية لتطوير العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار في قطاع البن

بدأت مباحثات جديدة بين الجانبين المصري والهندي من أجل فتح آفاق جديدة لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاع البن ، جاء ذلك خلال الندوة المشتركة "تذوق القهوة الهندي" التي نظمتها السفارة الهندية بالتعاون مع شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة ، في حضور عدد من مُمثلي قطاع البن والمهتمين والصحفيين والإعلاميين.



وأعرب حسن فوزي رئيس شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة عن سعادته بالمشاركة في ندوة "تذوق القهوة الهندي" ، مُتمنيًا انطلاق تعاون جديد بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند في مختلف القطاعات من بينها قطاع البن، جاء ذلك في سياق كلمته خلال الندوة مُرحبًا بالسفير الهندي السيد سوريش ريدي وكافة الحضور ، مشيرًا إلى أن البن الهندي يتميز بنكهة مميزة، ونحن نستخدم البن الهندي في أعمالنا، فهو يُعزز القوام ويمتاز برائحة رائعة، كما أنه يتناغم مع البن التركي الذي يتميز بطبقة كثيفة، وهذا ما يجعلنا نستخدم البن الهندي بشكل مستمر.

وأعرب " فوزي" عن سعادته بزيارة السفير الهندي للشركات والمصانع المصرية العاملة في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، والتي كانت محل تقدير كبير لنا، وتعكس عمق العلاقات الطيبة والرغبة الصادقة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والهند، مؤكدًا أن قطاع البن يُعد من القطاعات الحيوية التي تُمثل جسرًا مهمًا للتواصل التجاري والثقافي بين الشعوب ، ونعمل باستمرار على دعم وتطوير العلاقات التجارية بين مصر والهند، ونسعى إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق مصالح البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه أكّد السفير الهندي "سوريش ريدى" على أهمية هذا التجمع والمشاركة الهامة في ندوة "تذوق القهوة الهندية" من أجل زيادة التعاون المصري الهندي في مجال البن، وأنه سعيد لزيارة بعض مصانع البن في مصر خلال الأيام الماضية، وأن الهند هي أرض التوابل والبهارات، وهذه الندوة من أجل التقاء المُوردين والمستوردين الهنديين والمصريين معًا والترويج للبن الهندي ،خاصة أن القهوة الهندية لها طعم خاص ، ولذلك هناك طلب زيادة عليها ،موجهًا شكره لكافة الحضور على المشاركة الفعّالة في هذه الندوة.