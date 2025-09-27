الغرف السياحية: العالم أجمع ينتظر بشغف افتتاح المتحف المصري الكبير

قال وائل زغير، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مصر نجحت في تحقيق زيادة في عدد السائحين بنسبة 22%، حيث تعمل الدولة بتركيز كبير على ملف السياحة، خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هناك تطور واضح في شبكة الطرق وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وتحديث أسطول النقل والترويج للعديد من الأماكن السياحية، ومن ضمن تلك المدن مدينة العلمين ومهرجان العالم علمين.

واسترسل: السياحة الشتوية والعلاجية دخلت السباق السياحي بقوة، كما أن الترويج السياحي في مصر اختلف كثيرا خلال الفترة الماضية، مما ساهم في زيادة عدد السائحين وحصد نتائج وثمار تلك الجهود.

ولفت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يسمى حدث القرن، وذلك لكونه المتحف الأكبر في تاريخ السياحة العالمية، بالإضافة إلى التنوع الكبير والواضح في الآثار داخل المتحف، فالعالم اجمع ينتظر بشغف افتتاح المتحف.