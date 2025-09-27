بمناسبة يوم السياحة العالمى.. وفود أجنبية تزور مكتب مصر العامة بسيوة



استقبلت مكتبة مصر العامة بواحة سيوة عدد من الوفود السياحية ياتى ذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى حيث يحتفل العالم يوم 27 سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمى .

وأشار محمد عمران جيرى مدير المكتبة ان احتفال هذا العام يأتى تحت شعار "السياحة والتحول المستدام " في إطار إبراز دور السياحة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

واضاف تن المكتبة شهدت زيارات من الوفود السياحية للتعرف على عمارة المكتبة وطريقة البناء التى تعد امتدادا للعمارة الصديقة للبيئة بالواحة ، واستخدام الخامات المحلية في البناء ، كما تعرف الزوار على أقسام المكتبة والأنشطة المقدمة بها

واوضح جيرى إنه في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كل الخدمات لزوار المكتبة تم استقبال الوفد السياحى ، وتعرف الزوار على أهم الإصدارات بالمكتبة والاطلاع على المراجع عن واحة سيوة ، وتم الإجابة عن الاستفسارات من الزوار .

واكد اللواء وليد محمد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة أن مكتبة مصر العامة بسيوة ومتحف البيت السيوى من المواقع السياحية المهمة لموقعهما المتميز بوسط مدينة سيوة بجانب أنهما يضمان تراث الواحة المادى واللامادى وعمارة سيوة المتميزة حيث عمارة الملح والطين ، كما تقدم المكتبة العديد من الخدمات للزوار من الجنسيات المختلفة سواء من خلال المراجع أو الكتيبات أو الافلام التسجيلية والوثائقية

مصرحا أن الواحة استعدت للموسم السياحى الشتوى ومن المنتظر أن تشهد الواحة إقبالا متزايدا في ظل الإهتمام الكبير بالواحة

مضيفا أن الواحة تضم العديد من المواقع السياحية والأثرية مثل متحف البيت السيوى ، ومكتبة مصر العامة ، وقلعة شالى ، وجبل الموتى ، ومركز زوار المحمية ، وجبل الدكرور ، وبحيرات الملح ، وعيون المياه ، ومعبد امون ، ورحلات السفاري وغيرها

مشيرا أن الموسم السياحى الشتوى يستمر حتى شهر مايو القادم .