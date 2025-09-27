أخبارأسوان| إحتفال بيوم السياحة..وإزالة التعديات ورفع الإشغالات.. وتطبيق التوقيت الشتوى لغلق المحال

احداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 26/9/2025 .

ففى أجواء إحتفالية على ضفاف النيل الخالد ، أطلقت محافظة أسوان أولى فعالياتها للإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى ستمتد على مدار أسبوع ، وذلك تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" الذى إعتمدته منظمة السياحة العالمية لهذا العام.

وقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين ، بحضور الفعاليات التى تضمنت عروضاً مائية لفريق الكياك ، حيث زينت صفحة النيل بالمنطقة المواجهة لممشى " أهل مصر " بكورنيش النيل القديم.

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد للإشراف على تنفيذ حملات مكبرة لأعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات وذلك بأحياء المحمودية والصداقة الجديدة ، أسفرت جهود هذه الحملات عن رفع 250 طن من القمامة والتراكمات والأتربة ، بواقع 160 طن بالمحمودية ، و 90 طن بالصداقة الجديدة ، مع رفع 9 حالات إشغال.



كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الأعمال لإزالة كافة أشكال التعدى ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 556 حالة تعد بمساحة 198 ألفا و708 م2 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومشاركة جادة من الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .



أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية للإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجارى طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية " رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة " رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية .



