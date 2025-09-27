قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة بالدوري
مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبارأسوان| إحتفال بيوم السياحة..وإزالة التعديات ورفع الإشغالات.. وتطبيق التوقيت الشتوى لغلق المحال

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 26/9/2025 .

ففى أجواء إحتفالية على ضفاف النيل الخالد ، أطلقت محافظة أسوان أولى فعالياتها للإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى ستمتد على مدار أسبوع ، وذلك تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" الذى إعتمدته منظمة السياحة العالمية لهذا العام. 

وقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين ، بحضور الفعاليات التى تضمنت عروضاً مائية لفريق الكياك ، حيث زينت صفحة النيل بالمنطقة المواجهة لممشى " أهل مصر " بكورنيش النيل القديم. 

أسوان .. بدء أولى فعاليات أسبوع الإحتفال باليوم العالمى للسياحة

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

قومى المرأة بأسوان يستكمل جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى إدفو

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد للإشراف على تنفيذ حملات مكبرة لأعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات وذلك بأحياء المحمودية والصداقة الجديدة ، أسفرت جهود هذه الحملات عن رفع 250 طن من القمامة والتراكمات والأتربة ، بواقع 160 طن بالمحمودية ، و 90 طن بالصداقة الجديدة ، مع رفع 9 حالات إشغال.


سكرتير مساعد أسوان يشرف على حملات رفع الإشغالات بواقع 250 طنا

جهود متنوعة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمواصلة الأعمال لإزالة كافة أشكال التعدى ، والتى وصلت حتى الآن إلى إزالة 556 حالة تعد بمساحة 198 ألفا و708 م2 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومشاركة جادة من الأجهزة الشرطية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال .


إزالة 556 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية للإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجارى طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية " رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة " رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية .


محافظ أسوان يوجه بالإلتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المنشآت

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

لخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 27-9-2025

حالة الطقس

حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 27-9-2025

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 27-9-2025

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد