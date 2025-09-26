قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
قومى المرأة بأسوان يستكمل جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى إدفو

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1000 سيدة ورجل وشاب بقرى ونجوع البياض والمعمرية وحاجر السباعية وحاجر الوسطى البحري والزويدية والحاج زيدان والرحمات وأبو إبني والنخل والقنادلة بمركز إدفو .

وأشارت الدكتور هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .

جلسات الدوار

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد للإشراف على تنفيذ حملات مكبرة لأعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات وذلك بأحياء المحمودية والصداقة الجديدة ، أسفرت جهود هذه الحملات عن رفع 250 طن من القمامة والتراكمات والأتربة ، بواقع 160 طن بالمحمودية ، و 90 طن بالصداقة الجديدة ، مع رفع 9 حالات إشغال.

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المحافظة الطموحة لإعادة المظهر الحضارى للمدن والمراكز وخلق متنفسات حيوية آمنة للمواطنين .

وشارك فى الحملات كل من نائب رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم همام ، ونائب رئيس حى جنوب ، ورئيس حى الصداقة الجديدة ، إلى جانب العاملين بالوحدة المحلية مدعومين بـ 6 لوادر كبيرة ، و2 لودر وسط، ولودر زاحف ، بالإضافة إلى 7 سيارات حمولة مختلفة الأحجام ، منها 2 سيارة حمولة 20 طن ، و 5 سيارات حمولة 5 طن .

 

