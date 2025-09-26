سكرتير مساعد أسوان يشرف على حملات رفع الإشغالات بواقع 250 طنا

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام السكرتير العام المساعد اللواء رماح السيد للإشراف على تنفيذ حملات مكبرة لأعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات وذلك بأحياء المحمودية والصداقة الجديدة ، أسفرت جهود هذه الحملات عن رفع 250 طن من القمامة والتراكمات والأتربة ، بواقع 160 طن بالمحمودية ، و 90 طن بالصداقة الجديدة ، مع رفع 9 حالات إشغال.

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المحافظة الطموحة لإعادة المظهر الحضارى للمدن والمراكز وخلق متنفسات حيوية آمنة للمواطنين .

وشارك فى الحملات كل من نائب رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم همام ، ونائب رئيس حى جنوب ، ورئيس حى الصداقة الجديدة ، إلى جانب العاملين بالوحدة المحلية مدعومين بـ 6 لوادر كبيرة ، و2 لودر وسط، ولودر زاحف ، بالإضافة إلى 7 سيارات حمولة مختلفة الأحجام ، منها 2 سيارة حمولة 20 طن ، و 5 سيارات حمولة 5 طن .

رفع الإشغالات

حيث شملت الأعمال رفع المخلفات من الشوارع ومداخل العمارات السكنية ، وتفريغ الصناديق والحاويات، وجرد الأتربة ، وقد تم الإستعانة بالأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ رفع الإشغالات بالشكل المطلوب لخلق بيئة نظيفة وحياة أفضل للمواطن الأسوانى .

هذا وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم سلسلة البرامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1000 سيدة ورجل وشاب بقرى ونجوع البياض والمعمرية وحاجر السباعية وحاجر الوسطى البحري والزويدية والحاج زيدان والرحمات وأبو إبني والنخل والقنادلة بمركز إدفو .

وأشارت الدكتور هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .