محافظات

أسوان .. بدء أولى فعاليات أسبوع الإحتفال باليوم العالمى للسياحة

اليوم العالمى للسياحة
اليوم العالمى للسياحة
محمد عبد الفتاح

فى أجواء إحتفالية على ضفاف النيل الخالد ، أطلقت محافظة أسوان أولى فعالياتها للإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى ستمتد على مدار أسبوع ، وذلك تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" الذى إعتمدته منظمة السياحة العالمية لهذا العام. 

وقد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين ، بحضور الفعاليات التى تضمنت عروضاً مائية لفريق الكياك ، حيث زينت صفحة النيل بالمنطقة المواجهة لممشى " أهل مصر " بكورنيش النيل القديم. 

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه فى ظل التنسيق المسبق بين أجهزة المحافظة وممثلى الكيانات السياحية المختلفة تم إعداد برنامج متكامل يضم باقة واسعة من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية .

اليوم العالمى للسياحة

وأكد المحافظ على أن تنظيم هذه الفعاليات لمدة أسبوع يأتى فى إطار حرص المحافظة على تحقيق إنطلاقة قوية مع بداية الموسم السياحى الجديد ، وتعزيز مكانة أسوان كأهم الوجهات والمقاصد السياحية العالمية لما تمتلكه من مقومات طبيعية خلابة ، وتراث حضارى عريق ، إلى جانب ما تشهده من طفرة كبيرة فى مشروعات التطوير والتنمية الشاملة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو دعم صناعة السياحة كأحد أهم روافد الإقتصاد الوطنى. 

كما شهد اليوم الأول للفاعليات توزيع كروت المعايدة بإسم محافظ أسوان ومعه بروشورات وكتيبات سياحية وأثرية على الأفواج السياحية بفنادق كتراكت وموفنبيك وتوليب وإيزيس الجزيرة وبسمة وأوبلسيك وسيتى ماكس ، بالاضافة إلى أكثر من ١٥ باخرة سياحية بمناسبة الإحتفال بيوم السياحة العالمى. 

ضم فريق الكياك بقيادة الكابتن محمود عادل كل من بسملة محمد ، وجومانا عماد ، ومحمد رمضان ، وحسين محمود ، وهدى مصطفى ، وعمر أحمد ، ومعاذ محمد ، وعبد الله ياسر ، فضلاً عن معاونى المدرب محمد ياسر ومصطفى عبد الحليم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

