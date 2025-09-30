قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة

بارك بوم كيه
بارك بوم كيه
محمد الاسكندرانى

 قام بارك بوم كيه، المبعوث الرئاسي الخاص لجمهورية كوريا الجنوبية وعضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة يرافقه  كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق لهما.

وكان في استقبال الضيف والوفد بالمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث اصطحبهم في جولة شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الاثنتي عشرة، التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ بدايات الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني. 
وقدمت الأستاذة سعاد محمد، من إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمتحف، شرحًا وافيًا عن مقتنيات المتحف الفريدة وأقسامه المختلفة.

وعقب ذلك، توجه الوفد إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث قاموا بزيارة الهرم الأكبر من الداخل برفقة الدكتور أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي قدم شرحًا تفصيليًا حول تاريخ الهرم وطريقة بنائه. كما شملت الجولة زيارة منطقة أبو الهول، حيث استمع الوفد إلى شرح حول كيفية نحته والمشروع الخاص بخفض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

واختُتمت الزيارة بجولة في منطقة البانوراما، حيث التقط الضيف الكوري ومرافقوه صورة تذكارية أمام الخلفية المهيبة للأهرامات.

وقد أعرب السيد بارك بوم كيه والوفد المرافق عن إعجابهم البالغ بالمتحف المصري الكبير وما يضمه من آثار فريدة وقطع أثرية نادرة، كما أشادوا بعظمة الأهرامات وأبو الهول باعتبارها شاهدًا خالدًا على عبقرية الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين تطلعهم لتعزيز أطر التعاون الثقافي والحضاري بين مصر وكوريا الجنوبية.

بارك بوم كيه المبعوث الرئاسي الخاص لجمهورية كوريا الجنوبية سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

بالصور

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

هيدى كرم
هيدى كرم
هيدى كرم

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟
اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

بورش
بورش
بورش

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد