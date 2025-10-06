بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟

بعد أيام قليلة من اكتشاف سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري بميدان التحرير وحل لغز سرقتها وضبط المتهمين ظهرت واقعة جديدة لاختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" من مخزن في مدينة سقارة.

أثارت الواقعة جدلة كبيرا وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية لتخرج وزار الآثار ببيان تعلن فيه تسلم الملف بالكامل للنيابة العامة.

من جانبها فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات مكبرة بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة جنوب الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما استعلمت النيابة عن كاميرات المراقبة بمحيط المقبرة لفحصها وإعداد تقرير بمحتواها.

كما استدعت النيابة كافة المسؤولين عن تأمين مقبرة “ خنتي كا”، وكذلك استدعاء مسؤولين من وزارة السياحة والآثار، تمهيدًا لسؤالهم والاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة.

بيان وزارة الآثار بشأن الواقعة

وأصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنه فيما يتعلق باختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.

وأضاف، أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية