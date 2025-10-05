قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصدر لـ"صدى البلد": أثريو سقارة اكتشفوا اختفاء لوحة مقبرة خنتي كا

محمد الاسكندرانى

قال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للآثار، أن زملاءنا من الأثريين اكتشفوا عملية اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة أثناء تواجدهم داخل المقبرة لإجراء عمليات توثيق ومراجعة، وليست البعثات الأثرية العاملة بالمنطقة.

مقبرة خنتي كا

وكشف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" أنه تم البحث عن اللوحة الآثرية قبل الإبلاغ عنها داخل المقبرة ، وعمقنا البحث داخل البئرين المتواجدان داخل المقبرة، خاصة أنها مكتشفة منذ عام 1959، وبناء عليه تم إبلاغ الجهات المسؤولة النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أنه لا يمكن اكتشاف طريقة اختفاء اللوحة الأثرية حتى الانتهاء من التحقيق في الأمر وفحصها عبر متخصصين، ليكون الأمر مصدر ثقة وصادر بطريقة علمية توضح الحقائق.

يذكر أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.


وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات  المقبرة.

وأضاق إنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

مقبرة خنتي كا مقبرة خنتي سقارة آثار سقارة منطقة آثار سقارة

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

