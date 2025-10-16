العمر مجرد رقم.. تفاصيل أسباب الحساسية والكرامة الزائدة بعد سن الستين

أكدت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين، أن الكرامة بالنسبة لكبار السن تعني قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم لأطول فترة ممكنة، والعيش باستقلالية تامة دون الحاجة إلى الآخرين.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع ، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الهدف في تخصص طب المسنين ليس فقط إطالة عمر المسن، بل ضمان أن تكون سنواته الأخيرة مليئة بالاستقلالية والقدرة على خدمة الذات، مشيرة إلى أن العيش بكرامة يمثل أحد أهم أهداف هذا التخصص.

وأوضحت أن الحساسية الزائدة التي تصيب البعض بعد بلوغ سن الستين ترجع إلى مجموعة من التغيرات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية، خاصة بعد التقاعد عن العمل.

وأضافت أن كبار السن يواجهون مشكلات تتعلق بالعزلة وفقدان التواصل الاجتماعي، إلى جانب تراجع الحالة الاقتصادية نتيجة قلة الدخل بعد المعاش، مما ينعكس على حالتهم النفسية.

وأشارت إلى أن عبارة "العمر مجرد رقم" صحيحة من الناحية الطبية والإنسانية، موضحة أن كثيرًا من كبار السن الذين يهتمون بصحتهم ويحرصون على ممارسة الرياضة والأنشطة الذهنية يعيشون حياة أكثر نشاطًا وسعادة.