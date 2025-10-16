قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مواجهة قوية بين زوج زوجته بسبب عقد الزواج غير الموجود.. تفاصيل

إسراء صبري

خصصت الإعلامية نهال طايل فقرة خاصة عن مواجهة قوية بين زوج زوجته بسبب عقد الزواج الغير موجود، وقالت دينا: إنها كانت متزوجة من قبل وانفصلت عن زوجها، ومعها قسيمة زواج وقسيمة طلاق. 

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد: لما زوجي الحالي جه يتقدملي أهلي رفضوا لأن أهله لا يعترفون بوثائق الزواج، متابعه: شقيق زوجي قام بتمزيق عقد زواجه ولديه أولاد غير مسجلين أو موثقين.

واسترسلت: لم أهتم بحديث أشقائي وتحذريهم لي من هذه الزيجة واعتقدت ان زوجي مختلف عن عائلته، وطالبت زوجي بقسيمة الزواج وفي بداية الأمر تهرب مني وبعد فترة أعطاني رقم المأذون للتواصل معه.

وتابعت: المأذون أبلغني أن فيه ورق ناقص لإكمال عقد الزواج وتوثيقه، بعد فترة اكتشفت اني حامل في طفل وطالبني بعدم إكمال الحمل وبعد فترة هددني أنه لن يعترف بالطفل.

الإعلامية نهال طايل نهال طايل الزواج عقد الزواج

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

أول سيارة طائرة

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

