قالت الاعلامية نهال طايل،:"ولاد الأصول بين الناس زي النور في عتمة الليل..الحدعة فيهم مش كلام وكلمتهم عهد".

واسترسلت نهال طايل خلال تقديمها برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، : ولاد الأصول عمرهم ما يبيعوا عشرة أو يكسروا حد ونيتهم صافية ومعدنهم نضيف وكلمتهم عهد، الجدعنة والشهامة هي طبعهم.

وجاء حديثها، في سياق تناولها لقضية مأساوية شهدتها مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، والتي هزّت الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعدما أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة وطعن زوجته عدة طعنات قبل أن يُنهي حياته أمام أحد القطارات في مشهد صادم.