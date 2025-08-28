قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويُتابع مشروعات التطوير بحي شرق

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية تفقد خلالها عددًا من المنشآت الخدمية والمشروعات التنموية بمدينة سوهاج.

وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصه على دفع عجلة التطوير بالمحافظة.

محافظة سوهاج

رافقه خلال الجولة كل من "المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، وفريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي، رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

واستهل محافظ سوهاج الجولة بزيارة مستشفى الهلال، حيث تفقد أقسام العناية المتوسطة، وعناية القلب، والغسيل الكلوي، والحضّانات، واطمأن على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الطبية والإنسانية في التعامل مع الحالات، موجها بتوفير جميع سبل الراحة للمرضى والمترددين على المستشفى.

كما وجه بالتأكد من التزام الطاقم الطبي والإداري بمواعيد العمل الرسمية.

ثم تفقد المحافظ عددا من شوارع حي شرق، شملت شوارع " الجهاد، وخلف الجهاد، والتحرير"، حيث تابع أعمال التطوير الجارية.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنترلوك، ودهانات الحوائط، والترميم، وتجميل أحواض الزرع، وفتح الممر الرابط بين شارعي التحرير والجهاد لتيسير الحركة المرورية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء كوبري المشاة أعلى مزلقان أولاد نصير، والرابط بين شرق وغرب السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع الأعمال الإنشائية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة، وتلافي أية معوقات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات أكتوبر المقبلة.

وأكد "سراج" أن المحافظة مستمرة في جهودها لتحسين مستوى الخدمات الصحية والتنموية، وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج جولة حي شرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

ترشيحاتنا

ميرهان حسين

على متن يخت .. ميرهان حسين تشارك جمهورها لقطات من العطلة الصيفية

محمد ثروث

محمد ثروت يحيي احتفالية مولد النبوي الشريف بالأوبرا

ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد