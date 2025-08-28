محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال ويُتابع مشروعات التطوير بحي شرق

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مسائية تفقد خلالها عددًا من المنشآت الخدمية والمشروعات التنموية بمدينة سوهاج.

وذلك في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصه على دفع عجلة التطوير بالمحافظة.

محافظة سوهاج

رافقه خلال الجولة كل من "المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، وفريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي، رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

واستهل محافظ سوهاج الجولة بزيارة مستشفى الهلال، حيث تفقد أقسام العناية المتوسطة، وعناية القلب، والغسيل الكلوي، والحضّانات، واطمأن على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الطبية والإنسانية في التعامل مع الحالات، موجها بتوفير جميع سبل الراحة للمرضى والمترددين على المستشفى.

كما وجه بالتأكد من التزام الطاقم الطبي والإداري بمواعيد العمل الرسمية.

ثم تفقد المحافظ عددا من شوارع حي شرق، شملت شوارع " الجهاد، وخلف الجهاد، والتحرير"، حيث تابع أعمال التطوير الجارية.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإنترلوك، ودهانات الحوائط، والترميم، وتجميل أحواض الزرع، وفتح الممر الرابط بين شارعي التحرير والجهاد لتيسير الحركة المرورية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء كوبري المشاة أعلى مزلقان أولاد نصير، والرابط بين شرق وغرب السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع الأعمال الإنشائية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة، وتلافي أية معوقات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، تمهيدًا لافتتاحه بالتزامن مع احتفالات أكتوبر المقبلة.

وأكد "سراج" أن المحافظة مستمرة في جهودها لتحسين مستوى الخدمات الصحية والتنموية، وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.