أبو الغيط يدعوا لتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات في مجال إعادة الإعمار

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز من مقر جامعة الدول العربية، إن الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، قد اختُتمت منذ قليل، في ظل مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الدول العربية.

وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أن هذه الدورة تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية، وشهدت مناقشة عدد من القضايا الملحة، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث وصف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ما يحدث هناك بأنه "واحدة من أكثر الحروب شراسة في التاريخ الحديث".

وأكد أبو الغيط على ضرورة تكاتف الجهود العربية لدعم جهود وقف إطلاق النار، والعمل على إعادة إعمار غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المتضررة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي العربي يسمح بمساهمات أكبر في هذا الشأن.

تأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات

كما دعا إلى تأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات في مجال إعادة الإعمار، خاصة أن عددًا من الدول العربية الأخرى تعاني من آثار صراعات مشابهة، مشيرًا إلى الحاجة لتعزيز آليات الدعم المتبادل.

خطة التنمية المستدامة

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى خطة التنمية المستدامة 2030، حيث شدد الأمين العام على أن التوترات الإقليمية المتزايدة قللت من الوقت المتاح لتنفيذ أهداف الخطة، مما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف العمل لتحقيق نتائج ملموسة.

