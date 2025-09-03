قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الغيط يدعوا لتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات في مجال إعادة الإعمار

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز من مقر جامعة الدول العربية، إن الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، قد اختُتمت منذ قليل، في ظل مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الدول العربية.

وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أن هذه الدورة تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ80 لتأسيس جامعة الدول العربية، وشهدت مناقشة عدد من القضايا الملحة، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث وصف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ما يحدث هناك بأنه "واحدة من أكثر الحروب شراسة في التاريخ الحديث".

وأكد أبو الغيط على ضرورة تكاتف الجهود العربية لدعم جهود وقف إطلاق النار، والعمل على إعادة إعمار غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المتضررة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي العربي يسمح بمساهمات أكبر في هذا الشأن.

تأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات

كما دعا إلى تأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات في مجال إعادة الإعمار، خاصة أن عددًا من الدول العربية الأخرى تعاني من آثار صراعات مشابهة، مشيرًا إلى الحاجة لتعزيز آليات الدعم المتبادل.

خطة التنمية المستدامة

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى خطة التنمية المستدامة 2030، حيث شدد الأمين العام على أن التوترات الإقليمية المتزايدة قللت من الوقت المتاح لتنفيذ أهداف الخطة، مما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف العمل لتحقيق نتائج ملموسة.

https://www.youtube.com/watch?v=tWkG02t5uVg

جامعة الدول أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية غزة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

كأس مصر

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد