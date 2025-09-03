نجل شهيد الشهامة: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدورنا.. وكلنا فداء لمصر

قال أحمد خالد نجل خالد شوقي "شهيد الشهامة" الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى، إنّه أحس بشعورين لدى هذا التكريم، موضحًا: "شعرت بالفراق والحزن على والدي، فالفراق صعب علينا جميعا، فقد كان والدي نعم الأب".

وأضاف خالد، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الشعور الثاني هو أن هذا يوم عظيم محفور في قلبي، فهو يوم فرحة وعزة بأن أستلم نوط الاستحقاق من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "ما حدث اليوم شرف ووسام على صدورنا أسرة الشهيد، وهذا التكريم لم يكن لوالدي فقط، ولكن لكل الشهداء، وهذا ما يدل على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين يضحون في سبيل الله والوطن".

وأوضح: "كلنا فداء لمصر، وهذا نموذج نتعلم منه، ووالدي أيقونة التضحية والفداء، وسيتم تدريس والدي في الصف الثالث الابتدائي وهذا شيء نفتخر ونعتز به، فالتضحية كبيرة بسرعة بديهة، وأصبح والدي نموذجا يُدرس للأطفال والأجيال القادمة كقدوة نحتذي بها في التضحية، فقد ضحى والدي بنفسه ورمى بها في النار حتى ينقذ الأرواح والممتلكات.. والدي أيقونة يجب أن يتعلم الجميع منها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم أسرة الشهيد خالد شوقي عبدالعال شهيد الشهامة، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم، بمركز المنارة بالتجمع، اليوم، الأربعاء، ومنح رئيس الجمهورية أسرة الشهيد خالد شوقي، وسام الاستحقاق، بحضور أرملته وأولاده.