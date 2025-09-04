قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
أخبار التوك شو| أحمد موسى: خراب 2011 السبب في السد الإثيوبي..غرفة الدواء: 100% اكتفاءً ذاتيًا في أدوية الأمراض المزمنة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها

غرفة الدواء: 100% اكتفاءً ذاتيًا في أدوية الأمراض المزمنة.. والأورام والمناعة نستوردها|فيديو

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأدوية بنسبة 91.5%، بينما تقتصر الأدوية المستوردة على أدوية الأورام والمناعة.

كمال درويش: كثرة التغييرات لإدارات الزمالك لم تسمح باستكمال الخطط طويلة المدى

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن النادي مَرَّ بفترات طويلة من عدم الاستقرار الإداري؛ نتيجة تولي قيادات متباينة في شخصياتها وطموحاتها وأهدافها، وهو ما أدى إلى حالة من "الهبوط والتوتر والارتفاع" داخل القلعة البيضاء.

35 جنيه انخفاض بسعر الكتكوت.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة عن السماسرة

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن وزير الزراعة علاء فاروق، مهتم بتطوير صناعة الدواجن في مصر، ويبحث عن بدائل كثيرة، ويعمل على تقليل حلقات التداول حتى لا يكون هناك زيادة في أسعار الدواجن.

رئيس "مياه الشرب بالمنيا" يرد على شكاوى أهالي عزبة الصعايدة ببني مزار من انقطاع المياه

رد المهندس حسن يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، على شكاوى أهالي عزبة الصعايدة بمركز بني مزار من انقطاع المياه.

الوزراء: إنقاذ الطفلة رودينا من التهاب الأعصاب الطرفية بالتنسيق مع وزارة الصحة

كشفت أميرة الجوهري، المتحدث باسم اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، عن تفاصيل استجابة لجنة الإستغاثات الطبية لنداء عاجل لإنقاذ حياة الطفلة رودينا، البالغة من العمر 12 عامًا، بعد إصابتها بالتهاب شديد بالأعصاب الطرفية، أدى إلى تدهور حاد في حالتها الصحية.

أحمد موسى: الثالوث النووي الصيني تم عرضه لأول مرة

علّق الإعلامي أحمد موسى على العرض العسكري الصيني الضخم، الذي أُقيم اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، التي دارت رحاها بين عامي 1939 و1945.

نجل شهيد الشهامة: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدورنا.. وكلنا فداء لمصر

قال أحمد خالد نجل خالد شوقي "شهيد الشهامة" الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى، إنّه أحس بشعورين لدى هذا التكريم، موضحًا: "شعرت بالفراق والحزن على والدي، فالفراق صعب علينا جميعا، فقد كان والدي نعم الأب".

ربنا بينقذ مصر.. أحمد موسى: خراب 2011 السبب في السد الإثيوبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السد الإثيوبي لم يكن أن يقام لولا خراب 2011، موضحا السد الأثيوبي لن يٌحدث أي تنمية لإثيوبيا، وإقامته مناورة سياسية.

محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن وكالة أسوشيتد برس الأمريكية نشرت عددا من الصور لسلاح نووي في ديمونا بإسرائيل، معلقا: الصور نشرت بموافقة ورضا إسرائيل.

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

