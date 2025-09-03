قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
توك شو

الوزراء: إنقاذ الطفلة رودينا من التهاب الأعصاب الطرفية بالتنسيق مع وزارة الصحة

الإسعاف
الإسعاف
محمود محسن

كشفت أميرة الجوهري، المتحدث باسم اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، عن تفاصيل استجابة لجنة الإستغاثات الطبية لنداء عاجل لإنقاذ حياة الطفلة رودينا، البالغة من العمر 12 عامًا، بعد إصابتها بالتهاب شديد بالأعصاب الطرفية، أدى إلى تدهور حاد في حالتها الصحية.

وقالت الجوهري خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، إن اللجنة تحركت بشكل فوري بناءً على توجيهات رئيس الوزراء ورئيس اللجنة، اللذين شددا على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لحالة الطفلة.

وأضافت أن رودينا كانت تعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة ضعف شديد في العضلات، ما استدعى نقلها إلى وحدة العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي، مشيدة بالتنسيق الفعال مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في سرعة التعامل مع الحالة.

وأشارت الجوهري إلى أنه تم التنسيق مع فرع التأمين الصحي بالقاهرة لاستقبال الحالة، وبالفعل تم نقل الطفلة إلى العناية المركزة وتقديم الرعاية الفورية لها.

وأظهرت الفحوصات الطبية أن رودينا تعاني من أحد أنواع الوهن العضلي، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يؤثر على الاتصال بين الأعصاب والعضلات، ما يؤدي إلى ضعف متزايد في العضلات، خصوصًا تلك المسؤولة عن الحركة.

وأوضحت أن أعراض المرض تتفاقم مع المجهود وتتحسن مع الراحة والعلاج المناسب، لافتة إلى أن الطفلة تلقت العلاج اللازم، ولا تزال تحت الملاحظة في الرعاية المركزة لاستكمال بروتوكول العلاج.

واختتمت الجوهري حديثها بتوجيه الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية، مثمنة التعاون السريع والتنسيق الكامل بين اللجنة الطبية ووزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية.

