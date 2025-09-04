غرفة الدواء: 100% اكتفاءً ذاتيًا في أدوية الأمراض المزمنة.. والأورام والمناعة نستوردها|فيديو

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأدوية بنسبة 91.5%، بينما تقتصر الأدوية المستوردة على أدوية الأورام والمناعة.

وقال «الليثي»، خلال حواره في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC: "لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من أدوية القلب والضغط والسكر والأمراض النفسية والعصبية".

وتابع: "أمراض الضغط والسكر والقلب من الأمراض المزمنة والخطيرة التي يحتاج المريض إلى علاجها بصفة مستمرة".

وأضاف: "منذ 85 عامًا وحتى الآن يتم إنتاج أدوية للأمراض المزمنة في مصر، ولدينا اكتفاء ذاتي منها، وهذا دليل على جودة الدواء المصري".

واختتم: "نقوم باستيراد 100% من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية داخل مصر".