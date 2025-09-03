قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
توك شو

كمال درويش: كثرة التغييرات لإدارات الزمالك لم تسمح باستكمال الخطط طويلة المدى

محمد البدوي

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن النادي مَرَّ بفترات طويلة من عدم الاستقرار الإداري؛ نتيجة تولي قيادات متباينة في شخصياتها وطموحاتها وأهدافها، وهو ما أدى إلى حالة من "الهبوط والتوتر والارتفاع" داخل القلعة البيضاء.

خطط طويلة المدى

وأوضح "درويش"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن كثرة التغييرات في الإدارات لم تسمح باستكمال أي خطط طويلة المدى، رغم أن الرياضة في الأساس تقوم على التخطيط الممتد لتحقيق نتائج ملموسة.

وأضاف أن إدارة الزمالك دائمًا ما اعتمدت على أشخاص بعينهم، لا على نظام ثابت ومستقر؛ ما تسبب في أزمات متكررة أثرت بالسلب على مسيرة النادي.

وأشار رئيس الزمالك الأسبق، إلى أن الفارق الجوهري بين الأهلي والزمالك يتمثل في الاستقرار الإداري، حيث يحكم الأهلي مجموعة واحدة منذ 40 عامًا بشكل متتابع، ما أتاح له تنفيذ خطط متكاملة وتحقيق إنجازات مستمرة، في حين افتقد الزمالك هذا الاستقرار الضروري.
 

تطبيق منظومة إدارية متكاملة

وقال إن: "الشخص أصبح أكبر من النظام داخل إدارات الزمالك"، لافتًا إلى أن النادي يضم 24 لعبة رياضية تشمل 480 فريقًا من الأطفال والكبار والبنين والبنات، وهو ما يتطلب نفقات ضخمة وإدارة متكاملة.

واستطرد: خلال فترتي رئاستي الأولى والثانية، كنت أسعى لتطبيق منظومة إدارية متكاملة للنادي، وإعداد هيكلة كاملة لإدارة أصوله، إلا أن اللجان الإدارية التي تعاقبت على الزمالك كانت تحرص على إبقاء الوضع كما هو؛ لتسليم النادي دون تطوير، وهو ما حال دون إحداث التغيير المنشود.

