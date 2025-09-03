صبحي: شاركت في تأسيس مجلس أبوظبي الرياضي.. ونجحت في تطوير التسويق بنادي الزمالك

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عمله قبل تولي منصب وزير الشباب والرياضة.

وقال صبحي في حوار خاص عبر برنامج ستاد المحور:"أنا مواطن مصري، ابن عائلة من محافظة الشرقية، ومارست الكاراتيه في شبرا والأهلي والزمالك، لم أحلم يومًا بتكليفي بمنصب وزير الشباب والرياضة، لكنني اجتهدت كثيرًا في تطوير ذاتي".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "درست التسويق الرياضي في كندا، وبدأت مشواري في هذا المجال عام 2005 في الإمارات، توليت منصب الرئيس التنفيذي لنادي بني ياس الإماراتي، وشاركت في تأسيس شركة الكرة ونقل أصول النادي وفقًا لمبادئ الحوكمة الرياضية وخلال فترة عملي في الإمارات شاركت في تأسيس مجلس أبوظبي الرياضي".

وأكمل: "حبي لمصر منعني من الاستمرار في العمل بإحدى الجامعات الكندية بعد انتهاء دراساتي هناك في مجال التسويق الرياضي، ممدوح عباس ورؤوف جاسر عرضا عليّ منصب مدير التسويق في نادي الزمالك عام 2010، ونجحت وقتها في تطوير هذا القطاع".

واختتم حديثه قائلًا:"ثورة يناير أثّرت كثيرًا في وطنيتي وحبي لبلدي، وربنا يحمي جيشنا لأنه حافظ على مصر، توليت رئاسة استاد القاهرة بتكليف من الدكتور كمال الجنزوري، ونجحت في تطوير الهيئة وفقًا للخطة الموضوعة، أنا وزير دولة ووطني، ولا أنتمي لأي نادٍ أو مؤسسة في عملي".