رئيس "مياه الشرب بالمنيا" يرد على شكاوى أهالي عزبة الصعايدة ببني مزار من انقطاع المياه

رد المهندس حسن يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، على شكاوى أهالي عزبة الصعايدة بمركز بني مزار من انقطاع المياه، قائلا: "منذ 3 أسابيع، اشتكى مجموعة من الأهالي في شركة المياه من انقطاع المياه، وخرج منعهم مدير فرع مطاي ومدير فرع بني مزار ورئيس قطاع التشغيل والصيانة، وقاموا بالمعاينة على أرض الواقع، واتضح أن هناك انقطاع في فترة الصيف وفترة الذروة، أي من الصباح حتى المغرب".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "درسنا المشكلة لإيجاد حل، وأجرينا دراساتنا وأرسلناها إلى الشركة القابضة، وكان ذلك منذ 15 يوما، وردت علينا الشركة القابضة منذ 3 أيام وطلبت بعض الدراسات والقياسات على مدار 24 ساعة، حتى لا يتسبب حل هذه المشكلة في التأثير على منطقة أخرى".

وتابع: "المسؤولون يعملون على الأرض اليوم ومستمرة للحصول على البيانات التي طلبتها الشركة القابضة، وسنرسلها أول أسبوع، وعندما تأتينا الموافقة، سنطرح الخط وندعمهم لحل المشكلة".

وأوضح: "سنرسل الدراسات الأسبوع المقبل للشركة القابضة، وسيستغرق هذا الأمر نماذج رياضية وتحليل هيدروليكي، ومن المتوقع أن يتم الرد علينا في فترة من أسبوع إلى 10 أيام، وبعد ذلك، تبدأ إجراءات الطرح في مناقصة، لأن هناك تكلفة للخط ولا يمكن طرحه بالأمر المباشر".

وذكر، أن المياه تصل إلى الأهالي، لكن يحدث الانقطاع في نهار الصيف فقط، ولكن المياه تصل إليهم في المساء، لذلك، يتم التعامل مع الأمر: "نرسل للأهالي سيارات مياه وستكون متوفرة حتى حل المشكلة"، مؤكدًا، أن وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة وجها بإيجاد حل جذري لهذا النوع من المشكلات.