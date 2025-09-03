قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس "مياه الشرب بالمنيا" يرد على شكاوى أهالي عزبة الصعايدة ببني مزار من انقطاع المياه

شركة المنيا لمياة الشرب والصرف الصحي
شركة المنيا لمياة الشرب والصرف الصحي
محمود محسن

رد المهندس حسن يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، على شكاوى أهالي عزبة الصعايدة بمركز بني مزار من انقطاع المياه، قائلا: "منذ 3 أسابيع، اشتكى مجموعة من الأهالي في شركة المياه من انقطاع المياه، وخرج منعهم مدير فرع مطاي ومدير فرع بني مزار ورئيس قطاع التشغيل والصيانة، وقاموا بالمعاينة على أرض الواقع، واتضح أن هناك انقطاع في فترة الصيف وفترة الذروة، أي من الصباح حتى المغرب".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "درسنا المشكلة لإيجاد حل، وأجرينا دراساتنا وأرسلناها إلى الشركة القابضة، وكان ذلك منذ 15 يوما، وردت علينا الشركة القابضة منذ 3 أيام وطلبت بعض الدراسات والقياسات على مدار 24 ساعة، حتى لا يتسبب حل هذه المشكلة في التأثير على منطقة أخرى".

وتابع: "المسؤولون يعملون على الأرض اليوم ومستمرة للحصول على البيانات التي طلبتها الشركة القابضة، وسنرسلها أول أسبوع، وعندما تأتينا الموافقة، سنطرح الخط وندعمهم لحل المشكلة".

وأوضح: "سنرسل الدراسات الأسبوع المقبل للشركة القابضة، وسيستغرق هذا الأمر نماذج رياضية وتحليل هيدروليكي، ومن المتوقع أن يتم الرد علينا في فترة من أسبوع إلى 10 أيام، وبعد ذلك، تبدأ إجراءات الطرح في مناقصة، لأن هناك تكلفة للخط ولا يمكن طرحه بالأمر المباشر".

وذكر، أن المياه تصل إلى الأهالي، لكن يحدث الانقطاع في نهار الصيف فقط، ولكن المياه تصل إليهم في المساء، لذلك، يتم التعامل مع الأمر: "نرسل للأهالي سيارات مياه وستكون متوفرة حتى حل المشكلة"، مؤكدًا، أن وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة وجها بإيجاد حل جذري لهذا النوع من المشكلات.

المهندس حسن يحيي شركة مياه الشرب محافظة المنيا عزبة الصعايدة بني مزار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

محافظ بني سويف يؤكد أهمية دعم مستشفى الواسطى المركزي بجهاز تحفيز ليمفاوي

جولة محافظ أسوان

محافظ أسوان يتفقد سرادقات الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف

جهود مديرية العمل بأسوان

عمل أسوان: استخراج وطباعة 744 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة بنظام الطباعة المميكنة الجديدة

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد