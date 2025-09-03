تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 158 مخالفة متنوعة

واصلت مديرية التموين بالمحافظة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضمان توافر خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات ، وذلك استمرارًا لخطة محافظة المنيا في ضبط الأسواق ومراقبة السلع التموينية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 158 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 121 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان سليم بالمخبز، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

ضبط الأسواق

وفي مجال الأسواق، تم ضبط 35 مخالفة ما بين حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط ومصادرة محل يقوم بعرض وبيع مشروبات كحولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تم تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية.



