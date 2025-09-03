اليوم بالمنيا .. افتتاح المؤتمر الدولي الأول لجراحات اليد بصعيد مصر بمشاركة 4 دول

تشهد جامعة المنيا اليوم الأربعاء افتتاح المؤتمر الدولي الأول لجراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، والذي يُعقد لأول مرة بصعيد مصر بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتركيا وماليزيا، إلى جانب صفوة الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية، والمقام خلال الفترة من 3 – 5 سبتمبر 2025.

وشهد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، الحفل الذي نظمته وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم جراحة العظام بكلية الطب، للترحيب بضيوف المؤتمر بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد صالح، رئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب، والدكتور أحمد فتحي صادق، رئيس المؤتمر، إلى جانب عدد كبير من الأساتذة والباحثين والمتخصصين في جراحات العظام من مختلف الجامعات المصرية والعربية والدولية، وممثلين عن الهيئات الطبية والعلمية، ووزارة الصحة.

وقال رئيس الجامعة، أن انعقاد المؤتمر على أرض الجامعة يعكس المكانة العلمية المتميزة لكلية الطب بالجامعة وقدرتها على استضافة فعاليات علمية دولية تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لمناقشة أحدث التطورات في مجال جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التدريب والتعليم الطبي المستمر وخدمة المرضى في مصر وخاصة في الصعيد.

واعرب الضيوف عن شكرهم لجامعة المنيا على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيدين بالإمكانات العلمية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الجامعة، والتي تؤهلها لاستضافة مؤتمرات دولية رفيعة المستوى في مختلف التخصصات الطبية.