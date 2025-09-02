التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه في المنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لواقعة قيام شاب بانهاء حياة شقيقه بإحدى قرى المنيا، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترجع أحداث الواقعة، الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل داخل نطاق إحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود جثمان شاب غارق في دمائه داخل منزل الأسرة، ووفقًا للمعاينة الأولية، اتضح أن الجريمة وقعت نتيجة طعنة نافذة وجهها شقيق المجني عليه باستخدام سلاح ابيض، ما أسفر عن وفاته في الحال.

كما كشفت من التحريات المبدئية أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين لأسباب اسرية إلا أنها سرعان ما تصاعدت لتتحول إلى مشاجرة انتهت بجريمة هزت أرجاء القرية.

وبسؤال عدد من الجيران أكدوا أنهم فوجئوا بأصوات مرتفعه داخل المنزل، وبمحاولات من بعض أفراد الأسرة لفض الاشتباك، لكن الأمر خرج عن السيطرة، تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لتحديد الأسباب التفصيلية للوفاة، في الوقت نفسه ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتم التحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.