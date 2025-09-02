قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية مع رئيسة سلوفينيا
الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذا المحافظة
الأهلي يقترب من مدرب عالمي بعد فشل مشروع ريبيرو
الحكومة توافق على إنشاء عدد من الجامعات الخاصة.. تفاصيل
شوبير يكشف مفاجأة عن أحمد الكاس: أبوه منعه يروح الأهلي
سدد الله جهودكم.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي
وزير خارجية إيطاليا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي وسنعترف بفلسطين في الوقت المناسب
مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين
تركيا.. حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري باسطنبول
أردوغان ينتقد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الفلسطينيين
موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟
حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. أزهري يجيب
محافظات

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه في المنيا

ايمن رياض

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لواقعة قيام شاب بانهاء حياة شقيقه بإحدى قرى المنيا، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترجع أحداث الواقعة، الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع جريمة قتل داخل نطاق إحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود جثمان شاب غارق في دمائه داخل منزل الأسرة، ووفقًا للمعاينة الأولية، اتضح أن الجريمة وقعت نتيجة طعنة نافذة وجهها شقيق المجني عليه باستخدام سلاح ابيض، ما أسفر عن وفاته في الحال.

كما كشفت من التحريات المبدئية أن مشادة كلامية نشبت بين الشقيقين لأسباب اسرية إلا أنها سرعان ما تصاعدت لتتحول إلى مشاجرة انتهت بجريمة هزت أرجاء القرية.

وبسؤال عدد من الجيران أكدوا أنهم فوجئوا بأصوات مرتفعه داخل المنزل، وبمحاولات من بعض أفراد الأسرة لفض الاشتباك، لكن الأمر خرج عن السيطرة، تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لتحديد الأسباب التفصيلية للوفاة، في الوقت نفسه ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وتم التحفظ على أداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا حادث شاب قتل

