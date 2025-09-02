تموين المنيا تحرر 131 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 131 مخالفة تموينية متنوعة، منها 90 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان صالح، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، إلى جانب مخالفات خاصة بالنظافة وعدم صرف بون الخبز أو الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن ضبط 38 مخالفة بالأسواق، تضمنت حيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 3 مخالفات في مجال المواد البترولية.

