تحت شعار"ورتلناه.. ترتيلا"..أصوات ذهبية تقرأ في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بالمنيا

انطلقت اليوم فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بمنطقة المنيا الأزهرية، في أجواء روحانية عامرة بالقرآن الكريم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وإشراف الشيخ عبد اللطيف بدر مدير شؤون القرآن بالمنطقة.

وشهدت مقرات المعاهد الأزهرية حضورًا واسعًا من الطلاب والقراء وحفظة كتاب الله، للمشاركة في هذا اليوم القرآني المميز الذي أقيم تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"، وتنوعت الفعاليات بين مسابقات في السرد القرآني، وعروض طلابية تعكس جماليات البيان القرآني وروعة أسلوبه البلاغي، إلى جانب كلمات إرشادية حول أهمية التدبر في آيات الله والعمل بتعاليمها في الحياة اليومية.

وأوضح فضيلة الدكتور محمد حسانين أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف لنشر قيم الاعتدال والتسامح، وترسيخ حب كتاب الله في نفوس الأجيال، وتنمية مهارات الطلاب في السرد القرآني كوسيلة لفهم معانيه العميقة.

وقالت الدكتورة ديانا فاروق مدير معهد عمر بن عبد العزيز اننا بدا اليوم من السابعه صباحا مستمرون حتى ختم القرآن الكريم وتم تقسيم المعهد إلى 7 قاعات ويبلغ عدد الحافظين أكثر من 400 من حفظة القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن السرد القرآني نوعين: السرد الكلي وهو تسميع كامل القرآن الكريم في يوم واحد مع استراحات للصلاة، والسرد الجزئي وهو تسميع ما تيسر من الأجزاء (جزء – ثلاثة – خمسة) خلال يوم واحد، وقد تزينت أروقة المعهد بأصوات القراء من مختلف الأعمار، ليعيش الجميع يومًا قرآنيًا خالصًا أشبه بعرس إيماني مبارك.

