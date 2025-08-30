قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحت شعار"ورتلناه.. ترتيلا"..أصوات ذهبية تقرأ في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بالمنيا

اليوم العالمي للسرد القرآني
اليوم العالمي للسرد القرآني
ايمن رياض

انطلقت اليوم فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بمنطقة المنيا الأزهرية، في أجواء روحانية عامرة بالقرآن الكريم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسانين عبداللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وإشراف الشيخ عبد اللطيف بدر مدير شؤون القرآن بالمنطقة.

وشهدت مقرات المعاهد الأزهرية حضورًا واسعًا من الطلاب والقراء وحفظة كتاب الله، للمشاركة في هذا اليوم القرآني المميز الذي أقيم تحت شعار "ورتلناه ترتيلا"، وتنوعت الفعاليات بين مسابقات في السرد القرآني، وعروض طلابية تعكس جماليات البيان القرآني وروعة أسلوبه البلاغي، إلى جانب كلمات إرشادية حول أهمية التدبر في آيات الله والعمل بتعاليمها في الحياة اليومية.

وأوضح فضيلة الدكتور محمد حسانين أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف لنشر قيم الاعتدال والتسامح، وترسيخ حب كتاب الله في نفوس الأجيال، وتنمية مهارات الطلاب في السرد القرآني كوسيلة لفهم معانيه العميقة.

وقالت الدكتورة ديانا فاروق مدير معهد عمر بن عبد العزيز اننا بدا اليوم من السابعه صباحا مستمرون حتى ختم القرآن الكريم وتم تقسيم المعهد إلى 7 قاعات ويبلغ عدد الحافظين أكثر من 400 من حفظة القرآن الكريم.

وأشارت إلى أن السرد القرآني نوعين: السرد الكلي وهو تسميع كامل القرآن الكريم في يوم واحد مع استراحات للصلاة، والسرد الجزئي وهو تسميع ما تيسر من الأجزاء (جزء – ثلاثة – خمسة) خلال يوم واحد، وقد تزينت أروقة المعهد  بأصوات القراء من مختلف الأعمار، ليعيش الجميع يومًا قرآنيًا خالصًا أشبه بعرس إيماني مبارك.
 

المنيا السرد القرآني الأزهر اليوم العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة عليه

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

الاهلي

محسن صالح ينتقد إدارة الاهلي بسبب عقود اللاعبين.. ماذا قال؟

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

إن لله ملائكة سياحين في الأرض.. فماذا يفعلون ؟

الموت

هل الموت راحة كل حي؟.. داعية يوضح

زكاة المال

حكم تعليم الابنة من زكاة المال إذا امتنع الأب عن الدفع .. عطية لا شين يوضح

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد