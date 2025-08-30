قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 6 آلاف مواطن ضمن 6 قوافل طبية بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة  " حياة كريمة" التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية التي تنظمها مديرية الصحة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة متخصصة للمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت خلال شهر أغسطس 6 قوافل طبية علاجية بعدد من قرى المحافظة، شملت: الإسماعيلية، وصفط الغربية، وعزاقة بمركز المنيا، قرية دروة بمركز ملوي، قرية أسمنت بمركز أبوقرقاص، وقرية العمودين بمركز سمالوط، وأسفرت عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لعدد 6670 مواطناً.

وشملت القوافل توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وإجراء الفحوصات والتحاليل، وصرف العلاج بالمجان، فضلاً عن تحويل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، أن نتائج القوافل أسفرت عن توقيع الكشف على 1145 حالة باطنة، 1789 حالة جراحة، 1751 حالة أطفال، 337 حالة نساء وتنظيم أسرة، 302 حالة أنف وأذن، 1092 حالة جلدية، و254 حالة أسنان، كما تم تقديم 875 خدمة تحاليل طبية، وإجراء 29 أشعة موجات صوتية و47 أشعة عادية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ627 متردداً، بالإضافة إلى تحويل 18 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وتنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 804 مترددين.
 

