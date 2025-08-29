رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة يتفقد أعمال التطوير

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينه المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للوصلة المؤدية من الطريق الصحراوي الشرقي القديم إلى طريق الجيش، وذلك في إطار الاهتمام بمداخل المدينة لإظهار الواجهة الحضارية لها.

حملة لإزالة ورفع المخالفات

كما تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، أعمال النظافة بالطرق الرئيسية وميادين وأحياء المدينة، ومنها الحي السادس وابني بيتك 2 ، مؤكداً استمرار جميع الأعمال بالأحياء تباعاً ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول.

وقال المهندس أحمد مصطفي محمد، إنه تم شن حملة لإزالة ورفع المخالفات ببعض مناطق وأحياء المدينة، شملت مناطق (مول جنة مصر ـ ميدان الشباب بالحي الرابع ـ الحي السادس ـ الحي الأول ـ خلف مسجد عثمان بن عفان)، وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وفي السياق ذاته، نفذ جهاز مدينة المنيا الجديدة حملة مكبرة لإزالة التعديات بحضور حكمدار المنيا والقوات المرافقة له، حيث استهدفت الحملة إزالة التعديات القائمة داخل كردون مدينة المنيا الجديدة بإجمالي مساحة 45 فدانا.

وفي سياق متصل تفقد رئيس جهاز المنيا الجديدة أعمال المرمَّات بالحي السابع والحرفي، موجهاً بسرعة إنهاء كافة المرمَّات في معظم الأحياء بالمدينة بأسرع وقت وإنهاء أي مرمَّات بالمشروعات.

