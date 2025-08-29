قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
اقتصاد

رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة يتفقد أعمال التطوير

آية الجارحي

تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينه المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للوصلة المؤدية من الطريق الصحراوي الشرقي القديم إلى طريق الجيش، وذلك في إطار الاهتمام بمداخل المدينة لإظهار الواجهة الحضارية لها. 

حملة لإزالة ورفع المخالفات

كما تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، أعمال النظافة بالطرق الرئيسية وميادين وأحياء المدينة، ومنها الحي السادس وابني بيتك 2 ، مؤكداً استمرار جميع الأعمال بالأحياء تباعاً ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول.

وقال المهندس أحمد مصطفي محمد، إنه تم شن حملة لإزالة ورفع المخالفات ببعض مناطق وأحياء المدينة، شملت مناطق (مول جنة مصر ـ ميدان الشباب بالحي الرابع ـ الحي السادس ـ الحي الأول ـ خلف مسجد عثمان بن عفان)، وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

 وفي السياق ذاته، نفذ جهاز مدينة المنيا الجديدة حملة مكبرة لإزالة التعديات بحضور حكمدار المنيا والقوات المرافقة له، حيث استهدفت الحملة إزالة التعديات القائمة داخل كردون مدينة المنيا الجديدة بإجمالي مساحة 45 فدانا.

وفي سياق متصل تفقد رئيس جهاز المنيا الجديدة أعمال المرمَّات بالحي السابع والحرفي، موجهاً بسرعة إنهاء كافة المرمَّات في معظم الأحياء بالمدينة بأسرع وقت وإنهاء أي مرمَّات بالمشروعات.
 

