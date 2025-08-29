قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟

أرض الزمالك
أرض الزمالك
منتصر الرفاعي

عقد وفد من نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار القانوني كمال شعيب، اجتماعًا موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات من هيئة المجتمعات العمرانية، لمناقشة أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الزمالك التظلم المقدم من النادي بشأن قرار سحب أرض الفرع، مشددين على جدية المجلس الحالي في استئناف العمل واستكمال المشروع بما يخدم أعضاء النادي وجماهيره.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق بين الطرفين على إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن موقف النادي والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة، تمهيدًا لإعادة النظر في القرار والسماح باستئناف الأعمال الإنشائية في أرض فرع أكتوبر.

وأبدى وزير الإسكان تفهمه الكامل لموقف نادي الزمالك، مؤكدًا أن الدولة داعمة للنادي وجماهيره وأعضائه، ومشددًا في الوقت ذاته على نفي الشائعات المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض النادي.

كما أبدى الوزير استعداد الوزارة لدعم النادي، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص أرض إضافية لنادي الزمالك في منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب إثبات الجدية في تنفيذ المشروع بأرض أكتوبر.

من جانبه، وجه حسين لبيب الشكر لوزير الإسكان على تفهمه ودعمه، مؤكدًا على حرص مجلس الإدارة على التعاون مع كل الجهات الرسمية بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي وأعضائه.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين أعضاء الجمعية العمومية ومحبي النادي.

حسين لبيب نادي الزمالك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

لطلاب الدور الثاني.. خطوات التسجيل بالمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

ترشيحاتنا

اثار فرعونية

خبير آثار: الإسكندرية مازالت تخبئ أسرارها في أعماق المتوسط

واشنطن

خبير علاقات دولية: واشنطن تسعى لمنع أي نفوذ روسي أو صيني في الشرق الأوسط

جوري بكر

جوري بكر عن جعفر العمدة: شخصية وداد لا تشبهني ولبستني

بالصور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد