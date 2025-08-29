فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟

عقد وفد من نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار القانوني كمال شعيب، اجتماعًا موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات من هيئة المجتمعات العمرانية، لمناقشة أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الزمالك التظلم المقدم من النادي بشأن قرار سحب أرض الفرع، مشددين على جدية المجلس الحالي في استئناف العمل واستكمال المشروع بما يخدم أعضاء النادي وجماهيره.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق بين الطرفين على إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن موقف النادي والإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة، تمهيدًا لإعادة النظر في القرار والسماح باستئناف الأعمال الإنشائية في أرض فرع أكتوبر.

وأبدى وزير الإسكان تفهمه الكامل لموقف نادي الزمالك، مؤكدًا أن الدولة داعمة للنادي وجماهيره وأعضائه، ومشددًا في الوقت ذاته على نفي الشائعات المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض النادي.

كما أبدى الوزير استعداد الوزارة لدعم النادي، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص أرض إضافية لنادي الزمالك في منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب إثبات الجدية في تنفيذ المشروع بأرض أكتوبر.

من جانبه، وجه حسين لبيب الشكر لوزير الإسكان على تفهمه ودعمه، مؤكدًا على حرص مجلس الإدارة على التعاون مع كل الجهات الرسمية بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي وأعضائه.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين أعضاء الجمعية العمومية ومحبي النادي.