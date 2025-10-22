الفيروس المخلوي يظهر بالشتاء.. المصل واللقاح تحذر المواطنين

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد في موسم الإصابة بالأمراض التنفسية، وأن هناك حالات تدخل الرعاية، وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال حواره ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك فيروس ينتشر في أول شهر 11 وهو الفيروس المخلوي، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك مجموعة من الفيروسات، مع دخول الشتاء واصفًا ذلك بكومبو الفيروسات.

ولفت إلى أن كل المنازل خلال فصل الشتاء يوجد بها حالات مصابة بالفيروسات، وأن كل حالة تختلف عن الآخرى، وأن 85% من الإصابات تكون بسيطة والعلاج المنزلي يكون كافي لهذه الحالات.

وأشار إلى أن المواطنين كبار السن، وصغار السن، أصحاب الأمراض المزمنة عليهم تناول لقاح الأنفلونزا، وأن اللقاحات متوفرة وآمنة، وأنه هناك لقاح ثلاثي ورباعي، وجميعها مميز، ويعطي مناعة للجسم.